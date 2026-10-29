ChatGPT rät Frau (31), Medikamente abzusetzen: Tot

Später stießen Wans Eltern auf die Unterhaltung mit ChatGPT und reichten eine Klage gegen den Entwickler OpenAI ein. Ausgeführt wurde, dass ChatGPT ohne Lizenz medizinische Beratungen durchgeführt und die 31-Jährige überzeugt habe, dass gefährliche Symptome positive Ergebnisse seien. Die Firma äußerte sich tief betroffen zu dem Fall. Und betonte, die Frau habe sich mit einer frühen Version des Bots, GPT-4o, ausgetauscht. Diese sei inzwischen nicht mehr verfügbar. Entfernt wurde die Version von dem Unternehmen am 13. Februar – einen Tag nach dem Tod der jungen Frau.