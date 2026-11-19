Das Verhängnis begann mit einer SMS-Nachricht. Der Mann wurde aufgefordert, seine Bankdaten im Finanz-Online-Konto einzugeben. Doch die Nachricht kam von Betrügern. Das wurde dem 30-Jährigen am folgenden Tag auch mitgeteilt, als ihm eine vermeintliche Mitarbeiterin seiner Hausbank auf verdächtige Überweisungsversuche aufmerksam machte.