Fast 10.000 Euro verlor ein in Tirol lebender Ungar (30) durch einen geschickt eingefädelten Betrug rund um das Finanz-Online-Portal des Bundes. Alles begann mit einer SMS-Nachricht und einem Anruf einer vermeintlichen Bankmitarbeiterin.
Das Verhängnis begann mit einer SMS-Nachricht. Der Mann wurde aufgefordert, seine Bankdaten im Finanz-Online-Konto einzugeben. Doch die Nachricht kam von Betrügern. Das wurde dem 30-Jährigen am folgenden Tag auch mitgeteilt, als ihm eine vermeintliche Mitarbeiterin seiner Hausbank auf verdächtige Überweisungsversuche aufmerksam machte.
Warnung vor Betrug war Betrug
Was das Opfer nicht wusste: Die Warnung vor einem Betrug war Teil des Betruges. Denn die freundliche Bankmitarbeiterin brachte den 30-Jährigen dazu, auf seiner Bank-App mehrere Freigaben für Geldtransaktionen zu tätigen. In Summe flossen so an die 10.000 Euro auf ausländische Konten.
Erst am nächsten Tag bemerkte der Betrogene, dass er in die Falle getappt war. In seiner Bank wusste niemand etwas von besagtem Anruf. Nun laufen die polizeilichen Ermittlungen.
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