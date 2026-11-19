Wer zu einer Dose Sprite greift, erwartet eine zuckerhaltige Erfrischung – doch bei bestimmten Produkten steckt tatsächlich die zuckerfreie Variante drin. Ein Fehler bei der Abfüllung sorgt nun für einen Rückruf. Für Menschen mit bestimmten Erkrankungen kann die Verwechslung sogar gesundheitliche Folgen haben.
Betroffen sind ausschließlich 0,33-Liter-Dosen der Sorte Sprite Classic, die im Rahmen einer Sonderaktion mit NBA-Aufdruck verkauft wurden. Wie der Getränkehersteller Coca-Cola Europacific Partners Deutschland mitteilte, kam es bei der Produktion zu einem technischen Fehler. Statt der vorgesehenen zuckerhaltigen Limonade wurde Sprite Zero abgefüllt. Die Beschriftung auf den Dosen stimmt somit nicht mit dem tatsächlichen Inhalt überein.
Diese Dosen sind betroffen
Konkret handelt es sich um Produkte mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum bis 30. April 2027. Betroffene Konsumenten sollten außerdem die Chargennummer auf der Unterseite der Dose kontrollieren. Der Rückruf umfasst die Nummern LDC 62950845 bis LDC 62951115.
Wer sollte besonders aufpassen?
Besonders aufpassen müssen Menschen mit Diabetes. Wer sich bei der Berechnung seiner Insulindosis auf den angegebenen Zuckergehalt verlässt, tatsächlich aber ein zuckerfreies Getränk konsumiert, könnte seinen Insulinbedarf falsch einschätzen. Im schlimmsten Fall droht eine Unterzuckerung. Auch zur Behandlung eines bereits zu niedrigen Blutzuckerspiegels eignet sich das Getränk nicht, weil der erwartete Zucker fehlt.
Ein weiteres Risiko besteht für Menschen mit der angeborenen Stoffwechselerkrankung Phenylketonurie. Die tatsächlich enthaltene Sprite Zero enthält den Süßstoff Aspartam, der eine Phenylalaninquelle darstellt und für Betroffene problematisch sein kann.
Geld gibt es auch ohne Rechnung zurück
Coca-Cola empfiehlt, die betroffenen Dosen keinesfalls zu trinken. Stattdessen sollen Kunden sie an jener Verkaufsstelle zurückgeben, an der sie gekauft wurden. Der Kaufpreis wird laut Hersteller auch ohne Vorlage einer Rechnung erstattet.
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