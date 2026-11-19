Wer sollte besonders aufpassen?

Besonders aufpassen müssen Menschen mit Diabetes. Wer sich bei der Berechnung seiner Insulindosis auf den angegebenen Zuckergehalt verlässt, tatsächlich aber ein zuckerfreies Getränk konsumiert, könnte seinen Insulinbedarf falsch einschätzen. Im schlimmsten Fall droht eine Unterzuckerung. Auch zur Behandlung eines bereits zu niedrigen Blutzuckerspiegels eignet sich das Getränk nicht, weil der erwartete Zucker fehlt.