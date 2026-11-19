Am 11. November 2005 wurde Unterhaltungsgeschichte im ORF geschrieben, als mit Marika Lichter der erste Dancing Star gekürt wurde. Das Preisgeld (40.000 Euro) spendete sie. Den Titel, die Erste gewesen zu sein, nimmt ihr keiner. Gerade feierte sie ihren 77. Geburtstag, Grund genug zu gratulieren und sie nach ihren Wunschkandidaten für 2027 zu fragen.
Happy Birthday, Marika Lichter und alles Gute zum 77. Geburtstag! Gerade erst feierte die Sängerin, Schauspielerin, Managerin und Musicalstar, doch von Pension keine Spur bei der umtriebigen Alleskönnerin. Wie geht‘s? „Mir geht es blendend und ich kann sagen, dass ich tatsächlich beschäftigter denn je bin.“ Natürlich beobachtet auch sie die Nachrichtenlage, bekam mit, wie immer mehr Namen ins Spiel gebracht werden, wenn es um die nächste Staffel „Dancing Stars“, kommendes nächsten Frühjahr geht.
Gibt es überhaupt noch VIPs?
„Klar hatten wir damals bei weitem mehr Zuschauer, aber es waren andere Zeiten, das Format war neu und es gab damals auch noch dieses Gefühl, dass sich die ganze Familie vor den Fernseher setzt, um seinem Lieblingsprominenten zuzuschauen“, sagt sie über ihre Einschätzung zur Lage der „Tanznation“. Das ändere laut ihr aber nichts am Phänomen selbst.
„Auch wenn es ab der vierten Staffel dann eher in ein Reality-Format abgedriftet ist, sind die Menschen voller Emotion dabei. Die Leute wollen die Promis, so es sie denn noch überhaupt gibt, scheitern sehen. Sie möchten sich mit ihnen aber auch freuen – das Prinzip ist also dasselbe geblieben“, so die Frau, die 2005 die erste Staffel gewonnen hat. „Ich hatte ja keine Tanzausbildung, ich wollte das aber unbedingt lernen. Ich hatte mit Andy Kainz sehr großes Glück, denn er förderte das“, so Lichter, die bereits im zarten Alter von 16 Jahren ihre erste Platte aufgenommen hat.
Das Geheimrezept
Da in den vergangenen Tagen immer mehr Namen von potenziellen Kandidaten genannt werden, stellen wir ihr, dem Ur-Dancing Star, also der ersten ihrer Art, die Frage, was es benötigt und was sie künftigen Kandidaten rät. „Am wichtigsten ist es Spaß zu haben. Nichts ist schlimmer, als etwas zu tun, wo man eigentlich nicht dahintersteht. Und das ist auch der zweite Rat, macht es gerne!“ Es war ihr Geheimrezept hinter dem Sieg seinerzeit und das sollten, geht es nach ihr, künftige Kandidaten ebenso beherzigen.
Von ESC-Starter Cosmo, bis hin zu Schauspieler Markus Freistätter, es kursieren derzeit viele Namen für die nächste Staffel. Da liegt die Frage nahe, wen sie sich eigentlich als Kandidaten wünschen würde.
Lichters Wunschliste zum 77er
„Da wäre für mich zum einen Iva Schell. Sie hat nicht nur einen klingenden Namen, ist eine tolle Sängerin, sondern hätte mit ihrer positiven Art auch das Potenzial gehabt viele Menschen vor den TV-Geräten abzuholen.“
„Da wäre aber auch jemand wie der Künstler Franz Josef Baur. Er ist tatsächlich ein sehr zurückgezogener Mensch, ein Künstler eben. Aber er hätte Spaß daran gehabt, tanzen zu lernen. Was gibt es Besseres?“, so Lichter über Baur, der auch immer wieder zuletzt mit seinen Kunstprojekten in der Gesellschaft und den sozialen Medien auf sich aufmerksam machte.
„Ebenso eine Bank wäre für mich Barbara Wussow gewesen“, sagt sie über den „Traumschiff“-Star, deren Ehemann Albert Fortell bereits in Staffel 7 im Jahr 2012 übers Parkett wirbelte. Wussow liefere das ganze Paket: „Große Bekanntheit im ganzen deutschen Sprachraum, elegante sympathische Ausstrahlung und viel Bühnenerfahrung.“
Nur würde sich das wohl kaum mit Wussows Drehplan ausgehen, darüber hinaus täte sich der ORF bei der aktuellen finanziellen Lage mit einer Top-Gage wohl ein bisserl schwer. Aber sich etwas wünschen, darf man sich ja. Gerade zum Geburtstag . . .
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