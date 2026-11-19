„Auch wenn es ab der vierten Staffel dann eher in ein Reality-Format abgedriftet ist, sind die Menschen voller Emotion dabei. Die Leute wollen die Promis, so es sie denn noch überhaupt gibt, scheitern sehen. Sie möchten sich mit ihnen aber auch freuen – das Prinzip ist also dasselbe geblieben“, so die Frau, die 2005 die erste Staffel gewonnen hat. „Ich hatte ja keine Tanzausbildung, ich wollte das aber unbedingt lernen. Ich hatte mit Andy Kainz sehr großes Glück, denn er förderte das“, so Lichter, die bereits im zarten Alter von 16 Jahren ihre erste Platte aufgenommen hat.

Das Geheimrezept

Da in den vergangenen Tagen immer mehr Namen von potenziellen Kandidaten genannt werden, stellen wir ihr, dem Ur-Dancing Star, also der ersten ihrer Art, die Frage, was es benötigt und was sie künftigen Kandidaten rät. „Am wichtigsten ist es Spaß zu haben. Nichts ist schlimmer, als etwas zu tun, wo man eigentlich nicht dahintersteht. Und das ist auch der zweite Rat, macht es gerne!“ Es war ihr Geheimrezept hinter dem Sieg seinerzeit und das sollten, geht es nach ihr, künftige Kandidaten ebenso beherzigen.