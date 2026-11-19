Kritik an den Fahrern gehöre natürlich auch zum Alltag, merkte der Ferrari-Pilot an: „Es ist definitiv der Job von Journalisten, auch unangenehme Fragen zu stellen und manchmal harte Schlagzeilen zu schreiben“, so Leclerc. Von der Wortwahl sei er dennoch überrascht gewesen. Allerdings: „Mit der Sanktion selbst habe ich natürlich absolut nichts zu tun, und ich habe auch nicht viel dazu zu sagen“, so Leclerc abschließend.