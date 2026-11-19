Als „hinterhältiger, kleiner Mistkerl“ wurde Charles Leclerc von einem britischen Journalisten bezeichnet – jetzt hat sich der Ferrari-Pilot dazu geäußert. Die Causa sorgt unterdessen in der Formel 1 weiter für Aufregung.
Jonathan McEvoy, Reporter der britischen „Daily Mail“, wurde nach der „Misterl“-Causa rund um seine Kolumne von der FIA mit dem Entzug seiner Akkreditierung bestraft. Als „scherzhaft“ verteidigte der Journalist seine Wortwahl – die „Daily Mail“ reagierte empört auf die Sanktion und kündigte an, über die verbleibenden Rennwochenenden nicht mehr zu berichten.
„Habe den Artikel gelesen“
Ein Thema, das in der Formel 1 seither für Unruhe sorgt. Leclerc selbst, möchte unterdessen der Causa keine zu große Bedeutung zukommen lassen. Vor dem Rennwochenende in Las Vegas erklärte der Monegasse: „Ich habe den Artikel gesehen und war von der Wortwahl ziemlich überrascht, aber darüber hinaus habe ich nicht viel dazu zu sagen.“
Kritik an den Fahrern gehöre natürlich auch zum Alltag, merkte der Ferrari-Pilot an: „Es ist definitiv der Job von Journalisten, auch unangenehme Fragen zu stellen und manchmal harte Schlagzeilen zu schreiben“, so Leclerc. Von der Wortwahl sei er dennoch überrascht gewesen. Allerdings: „Mit der Sanktion selbst habe ich natürlich absolut nichts zu tun, und ich habe auch nicht viel dazu zu sagen“, so Leclerc abschließend.
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