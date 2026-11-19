Brüssel schlägt neuen 45-Milliarden-Euro-Kredit vor

Die EU-Kommission hatte am Mittwoch vorgeschlagen, einen neuen 45-Milliarden-Euro-Kredit für die Ukraine aufzunehmen, um die zusätzlichen Ausgaben des Landes im Abwehrkampf gegen Russland im kommenden Jahr zu decken. Der deutsche Kanzler Friedrich Merz besteht darauf, dass sich alle 27 EU-Regierungen an der Ukraine-Unterstützung beteiligen. Er will die Hilfe deshalb im nächsten EU-Finanzrahmen festschreiben. Zudem ist die Aufstockung nationaler Hilfen für Kiew in einigen EU-Staaten schwer durchzusetzen, und Deutschland trägt einen weit überproportionalen Anteil.