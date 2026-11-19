Meilenstein! Erst 16 Jahre ist der Burgenländer Riccardo Bauer jung, hat sich vergangene Saison zunächst den Junioren-Weltmeistertitel, gefolgt vom Europameistertitel, gesichert. Kein Wunder also, dass das Interesse an seiner Person wächst. Nun gelingt dem österreichischen Motocrosser der nächste „planmäßige“ Coup, wie er der „Krone“ im Gespräch verriet.
Zuerst der Junioren-Weltmeister-, dann der Europameistertitel – besser hätte die vergangene Saison für Youngster Ricardo Bauer wohl kaum laufen können. Doch die Krönung folgte, wie so oft, zum Schluss ...
Der erst 16-jährige Motocrosser zog mit seinen Leistungen alle Blicke auf sich. Kein Wunder also, dass das Interesse an seiner Person groß ist. „Jetzt wird es ernst!“, schmunzelt der Antauer und ergänzt: „Viele Teams haben den Kontakt zu uns gesucht. Schlussendlich ist unser Plan genauso aufgegangen, wie wir uns das vorgestellt haben.“
Statt in der 125-ccm-Klasse wird er künftig in der nächsthöheren 250-ccm-Klasse an den Start gehen – neuem Team inklusive. „Ich freue mich auf die Herausforderung und künftig Teil des Gabriel SS24 KTM Factory Juniors Teams zu sein.“
Besonders die Aussicht, dank sogenannter Wildcards auch an Weltmeisterschaftsläufen teilnehmen zu können, ist für den jungen Piloten „unbeschreiblich“.
„Möchte mich weiterentwickeln“
Dass die Konkurrenz dementsprechend älter und erfahrener ist, stört Bauer wenig: „Ich möchte mich schließlich weiterentwickeln. Von den älteren Piloten kann man meistens auch einiges lernen.“ Für den 16-Jährigen eine weitere Gelegenheit, zu zeigen, wie viel Erfahrung bereits in ihm steckt. Genügend Motivation hat der Burgenländer jedenfalls im Gepäck.
Viel Zeit hatte er unmittelbar nach seinen beiden Titeln nicht, um diese gebührend zu feiern, wie er der „Krone“ Anfang September gestand. Das hat sich mittlerweile hoffentlich geändert, oder? „Es gab eine Megaparty in meinem Heimatort, so viele Freunde und Wegbegleiter waren da. Da hat es mir erst einmal die Augen aufgerissen.“
Zu den besonderen Saisonhighlights zählte neben seinen beiden Titeln aber auch die Teilnahme am Motocross of Nations auf dem französischen Circuit Raymond Demy in Ernée – den „Olympischen Spielen des Motocross“. „Ein unbeschreibliches Erlebnis! Die Atmosphäre muss man einmal erlebt haben. Ich würde mir wünschen, dass der Sport auch in Österreich einen solchen Anklang finden würde …“
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