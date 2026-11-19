Statt in der 125-ccm-Klasse wird er künftig in der nächsthöheren 250-ccm-Klasse an den Start gehen – neuem Team inklusive. „Ich freue mich auf die Herausforderung und künftig Teil des Gabriel SS24 KTM Factory Juniors Teams zu sein.“

Besonders die Aussicht, dank sogenannter Wildcards auch an Weltmeisterschaftsläufen teilnehmen zu können, ist für den jungen Piloten „unbeschreiblich“.