BSI Cyber Index um 50 Prozent erhöht

Der erstmals erhobene „BSI Cyber Index“, der Angriffsflächen, Gefährdung und Schäden bündelt, stieg von Juli 2025 bis Juni 2026 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 50 Prozent auf durchschnittlich 170 Punkte. Das BSI hatte erst am Mittwoch auf Schwachstellen in der Programmiersprache Java hingewiesen, die es Angreifern ermöglichten, Schadcode auf fremden Rechnern auszuführen oder diese zum Absturz zu bringen. Es seien bislang zwar keine Fälle bekannt, in denen die Lücken erfolgreich ausgenutzt wurden. Nutzer sollten dennoch umgehend ihre Software aktualisieren.