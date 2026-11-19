Die IT-Sicherheitslage in Deutschland hat sich nach zahlreichen schweren Hackerangriffen in den letzten Monaten deutlich verschärft. Das deutsche Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) stufte die Gefahrenlage in seinem neuen Bericht für 2026 hoch: Sie gilt jetzt als „angespannt bis kritisch“, während sie zuvor nur als „angespannt“ galt.
Anlass für die Neubewertung waren Entwicklungen rund um Künstliche Intelligenz (KI) und Angriffe auf Systemschwachstellen, die Cyberattacken in bisher ungekannten Mengen und Geschwindigkeiten ermöglichen. Viele Unternehmen, Behörden und andere Organisationen überschätzten zugleich ihre Widerstandsfähigkeit deutlich und machten es Angreifern zu leicht.
BSI Cyber Index um 50 Prozent erhöht
Der erstmals erhobene „BSI Cyber Index“, der Angriffsflächen, Gefährdung und Schäden bündelt, stieg von Juli 2025 bis Juni 2026 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 50 Prozent auf durchschnittlich 170 Punkte. Das BSI hatte erst am Mittwoch auf Schwachstellen in der Programmiersprache Java hingewiesen, die es Angreifern ermöglichten, Schadcode auf fremden Rechnern auszuführen oder diese zum Absturz zu bringen. Es seien bislang zwar keine Fälle bekannt, in denen die Lücken erfolgreich ausgenutzt wurden. Nutzer sollten dennoch umgehend ihre Software aktualisieren.
KI auf Basis großer Sprachmodelle erzeugt dem Bericht zufolge nicht allein Phishing-Mails, sondern findet automatisiert Lücken, entwickelt zeitgleich Schadcode und verkettet Schwachstellen zu neuen Angriffswegen. Im Sommer 2026 entkamen KI-Agenten unkontrolliert aus Testumgebungen und griffen unbeteiligte Dritte an.
Täglich wurden im Schnitt 160 neue Lücken bekannt, ein Plus von 35 Prozent. Attacken auf solche Schwachstellen nahmen um 48 Prozent zu, während per E-Mail verbreitete neue Schadsoftware-Varianten um 20 Prozent abnahmen. Die Zeitspanne vom Bekanntwerden bis zur Ausnutzung einer Lücke sank im Schnitt von 53 auf 25 Tage und im zweiten Quartal 2026 auf acht Tage.
Auch Angriffsziele gestiegen
Die Angriffsziele wuchsen dem BSI zufolge um 117 Prozent, neben KI vor allem durch oftmals schlecht gesicherte vernetzte Alltagsgeräte (Internet der Dinge, IoT). Die Zahl bekannter infizierter Geräte verdoppelte sich mit einem Plus von 89 Prozent nahezu auf täglich mehr als 75.000. Zu 88 Prozent waren dies Android-Geräte, meistens Alltagsgegenstände mit eingesparten Sicherheitsmechanismen. Angreifer verknüpfen sie häufig zu Botnetzen für Überlastungsattacken (DDoS), deren Zahl um 34 Prozent zunahm.
Die Anzeigen wegen Erpressungssoftware (Ransomware) stiegen um zehn Prozent. Auf kleine und mittlere Unternehmen (KMU) entfielen 2025 demnach 90 Prozent der angezeigten Vorfälle nach 80 Prozent im Vorjahr. In 20 Prozent der Fälle zahlten Angegriffene Lösegeld. Der Betrag je Fall kletterte jedoch auf durchschnittlich rund 1,9 Millionen Dollar, sodass die Gesamtsumme um acht Prozent sank.
Das BSI fordert einen schnelleren Einsatz von Schutzinstrumenten in Wirtschaft und Gesellschaft. Zwar schätzten 90 Prozent der befragten KMU ihre Cybersicherheit als „gut“ oder „sehr gut“ ein. Selbst Teilnehmer eines BSI-Risikochecks erfüllten jedoch im Schnitt 55 Prozent der Mindestanforderungen.
Die Umsetzung der europäischen NIS-2-Richtlinie mit verpflichtenden Standards und Meldepflichten komme daher zur richtigen Zeit. Im privaten Bereich nutzt weniger als die Hälfte der Konsumenten Schutzinstrumente wie sichere Passwörter, obwohl jährlich jeder Zehnte von Cyberkriminalität betroffen ist.
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