Der Grunddurchgang in der Regionalliga Süd Steiermark/Kärnten ist seit Anfang November beendet. Im Frühjahr spielen je vier Teams aus beiden Bundesländern um Auf- und Abstieg. Laut Hartberg-Amateure-Coach Markus Karner könnte das Szenario für die steirischen Vereine sogar zur Farce mutieren: „Im schlimmsten Fall können sogar alle vier Klubs absteigen!“ Moderator Martin Löscher hat sich mit Karner zu diesem heiß diskutierten Thema unterhalten.