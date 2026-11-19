Zwar werden die Richtsätze für die ersten vier Kinder künftig durch Ober- und Untergrenzen in den Bundesländern begrenzt, doch genau diesen Spielraum kritisiert die Ökonomin. Er „lässt je nach Wohnort Unterschiede von bis zu 640 Euro pro Monat zu.“ Auch der Umstand, dass eine sinkende Sozial- durch eine höhere Mietbeihilfe ausgeglichen werden kann, sei von der Regierung nicht bedacht worden.