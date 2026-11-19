Bei dem heutigen Wetter musste man die Wärme im Herzen tragen – doch mit dem „Krone“-Truck ging die Sonne auf! Denn er hatte bei seinem Stopp in Webling jede Menge Futter mit im Gepäck, aber auch Tipps und neue Freundschaften!
Sylvia und Eduard kamen mit ihrer herzigen Katze „Sami“ – und gingen mit einem Kater nach Hause! „Wir haben nämlich erst hier, durch die netten Tierärzte der Vetmeduni, erfahren, dass unsere Samtpfote männlich ist“, schmunzeln die Predinger. „Wir haben sie erst seit Kurzem.“
Sie waren nicht die Einzigen, die sich wertvolle Tipps von den Spezialisten vor Ort geholt haben. „Für mich ist das Angebot so viel wert“, lobte eine Oststeirerin, die extra angereist war, begeistert unsere „Krone“-Aktion gemeinsam mit Fressnapf, unterstützt von der Vetmeduni, Purina und Royal Canin. „Ich bin Mindestpensionistin, und alles ist so furchtbar teuer geworden.“ Aber mit dem großzügigen „Fresspaket“, das sie im Rahmen unserer „Truck“-Tour gratis abholen konnte, „kommen meine Katzen ,Maxi’ und ,Felix’ jetzt sicher zwei Monate aus. Das hilft mir so, ich kann es gar nicht sagen.“
Dutzende sozial nicht so gut aufgestellte Steirer kamen die Packerl für ihre tierischen Lieblinge holen – und bedankten sich sehr. Auch Tierschutzvereine waren vor Ort, profitierten auch vom (kostenlosen) Angebot der Veterinäre.“
Tierecke“ vergibt Zigtausende an Spenden
„Wir freuen uns unglaublich, dass wir so eine große Freude machen und so viel bewirken konnten und können“, sagte unsere „Krone“-Tierecken-Chefin Maggie Entenfellner vor Ort. Jährlich werden über die „Tierecke“ ja Zigtausende Euro an Futterspenden vergeben – und viele, viele Steirer bei Tierarztkosten unterstützt.
Die Ehre gab sich auch unser Skistar Nici Schmidhofer, die sich gern die Zeit für den Winterzauber nahm, obwohl der Skizirkus jetzt wieder startet und sie im Dezember eine Massagepraxis in Graz-Straßgang eröffnet. „Ich liebe Tiere sehr.“
Alles in allem – Tierliebe und Tierzauber kann kein Regen verhindern!
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