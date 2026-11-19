Sie waren nicht die Einzigen, die sich wertvolle Tipps von den Spezialisten vor Ort geholt haben. „Für mich ist das Angebot so viel wert“, lobte eine Oststeirerin, die extra angereist war, begeistert unsere „Krone“-Aktion gemeinsam mit Fressnapf, unterstützt von der Vetmeduni, Purina und Royal Canin. „Ich bin Mindestpensionistin, und alles ist so furchtbar teuer geworden.“ Aber mit dem großzügigen „Fresspaket“, das sie im Rahmen unserer „Truck“-Tour gratis abholen konnte, „kommen meine Katzen ,Maxi’ und ,Felix’ jetzt sicher zwei Monate aus. Das hilft mir so, ich kann es gar nicht sagen.“