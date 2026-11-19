Ein trauriges Ende nahm am Donnerstag ein schwerer Verkehrsunfall, der sich im Oktober in Saxen (OÖ) zugetragen hatte. Zwei Fahrzeuge waren damals aufeinandergekracht, es gab insgesamt fünf Verletzte. Eine 15-jährige Wienerin, die aus einem der Wracks befreit werden musste, erlag nun im Kepler Uniklinikum Linz (KUK) ihren schweren Verletzungen.