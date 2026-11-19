Ein trauriges Ende nahm am Donnerstag ein schwerer Verkehrsunfall, der sich im Oktober in Saxen (OÖ) zugetragen hatte. Zwei Fahrzeuge waren damals aufeinandergekracht, es gab insgesamt fünf Verletzte. Eine 15-jährige Wienerin, die aus einem der Wracks befreit werden musste, erlag nun im Kepler Uniklinikum Linz (KUK) ihren schweren Verletzungen.
Am 24. Oktober war es gegen 14 Uhr auf der Donau Bundesstraße (B3) im Ortsgebiet von Saxen zu einem fatalen Frontalzusammenstoß gekommen. Ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Korneuburg (NÖ) war mit seinem Pkw frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidiert, das ein 70-Jähriger aus Breitbrunn gelenkt hatte.
Schwer verletzt nach Linz geflogen
Der Teenager und eine Insassin (15) wurden dabei leicht, eine weitere 15-Jährige aus Wien (sie war Beifahrerin) schwer verletzt. Sie wurde ins KUK nach Linz geflogen. Der 70-Jährige und seine Beifahrerin erlitten ebenfalls leichte Verletzungen und wurden ins Landesklinikum Amstetten eingeliefert.
Mehrere Eingriffe
Am Donnerstag teilte das Kepler Uniklinikum mit, dass die 15-jährige Jugendliche trotz zahlreicher Notoperationen leider ihren schweren Verletzungen erlegen ist.
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