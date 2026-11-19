Der Spardruck ist enorm: Bis zum Jahr 2029 müssen den Staatsfunk 380 Mitarbeiter verlassen. Bisherige Sparversuche entpuppen sich aktuell eher als Reinfall. Auf das Handshake-Angebot vom Sommer dürfte laut „Krone“-Informationen bis dato kaum jemand eingeschlagen haben ...
Die Post kam im August, der Ton war freundlich: „Auch heuer bieten wir Kolleginnen und Kollegen bestimmter Geburtsjahrgänge abermals ein Handshakeprogramm an“, heißt es im Schreiben der ORF-Personalabteilung. Die Adressaten waren angestellte Frauen des Jahrgangs 1968 und älter, Männer ab Jahrgang 1967 abwärts. Heißt im Tele-Text:
Wer ist betroffen? Alle, die auf die 60 zugehen, dürfen früher aufhören – und bekommen Geld dafür.
Wie viel? 55 Prozent der abfertigungsfähigen Bezüge der letzten zwölf Monate als „Vorruhestandsgeld“ – bis zum frühestmöglichen Pensionsantritt, höchstens drei Jahre lang.
Das bedeutet? Wer bisher 100.000 Euro im Jahr verdient, bekommt drei Jahre lang 55.000 Euro bezahlt – ohne arbeiten zu müssen.
Ist das lukrativ? Ja, vor allem für alle, die außerhalb des ORF weiterarbeiten. Denn sie bekommen die 55.000 Euro in jedem Fall, auch wenn sie einen anderen Job annehmen.
Gibt es ein Zuckerl? Ja, eine freiwillige Abfertigung von ein bis zwei Monatsbezügen, je nach Alter.
Vom Staatsfunk heißt es dazu auf Anfrage: „Dem ORF wurden durch den Entfall des Vorsteuerabzugs für 2027, zusätzlich zu den ohnehin schon geplanten Kostenreduktionen, weitere Einsparungen von 93 Mio. Euro aufgetragen. Dies macht auch die Reduktion des Beschäftigtenstandes unumgänglich. Aus diesem Grund unterbreitet der ORF pensionsnahen Angestellten Angebote für eine vorzeitige Auflösung des Dienstverhältnisses („Handshakes“). Diese marktüblichen Angebote richten sich aktuell an angestellte DienstnehmerInnen des Geburtsjahrganges 1968 und älter.“
Interregnum als Bremse
Gültig sind die Angebote jedenfalls „bis auf Weiteres“. Seit August hat laut „Krone“-Informationen aber kaum jemand davon Gebrauch gemacht. Der geplante „Golden Handshake“ sei zu wenig mit dem Betriebsrat abgestimmt – eher ein Schnellschuss nach schlechten Schlagzeilen für den ORF gewesen, hört man am Küniglberg. Hinzu kommt: Die älteren Sender-Semester seien routiniert genug, um sich in der Phase des Interregnums – so nennt man ORF-intern die Zeit unter Generaldirektorin Ingrid Thurnher, bis der neue General Clemens Pig am 1. Jänner beginnt – nicht zu entscheiden. Und genau das erhöht den Druck.
Bis zum Jahr 2029 sollen bis zu 380 Vollzeitstellen beim Staatsfunk wegfallen – bis zuletzt war „lediglich“ von 250 die Rede. Der designierte General Pig kündigte für 2027 im Publikumsrat aber einmal mehr einen Kassensturz an. Die Allianz mit dem Publikum sei „die beste Lebensversicherung für den ORF“. Jene der ORF-Oldies lautet: 55 Prozent, längstens drei Jahre.
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