Wer ist betroffen? Alle, die auf die 60 zugehen, dürfen früher aufhören – und bekommen Geld dafür.

Wie viel? 55 Prozent der abfertigungsfähigen Bezüge der letzten zwölf Monate als „Vorruhestandsgeld“ – bis zum frühestmöglichen Pensionsantritt, höchstens drei Jahre lang.

Das bedeutet? Wer bisher 100.000 Euro im Jahr verdient, bekommt drei Jahre lang 55.000 Euro bezahlt – ohne arbeiten zu müssen.

Ist das lukrativ? Ja, vor allem für alle, die außerhalb des ORF weiterarbeiten. Denn sie bekommen die 55.000 Euro in jedem Fall, auch wenn sie einen anderen Job annehmen.

Gibt es ein Zuckerl? Ja, eine freiwillige Abfertigung von ein bis zwei Monatsbezügen, je nach Alter.