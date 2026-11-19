Es war das wohl meist erwartete Videospiel aller Zeiten – GTA VI sorge beim Release für viele Rekorde. Kein Wunder, dass auch zahlreiche Fußballstars dem Hype verfallen sind. BVB-Trainer Niko Kovac macht sich jedenfalls bereits Gedanken um den Schlafrhythmus seiner Spieler.
„Ich habe vor einiger Zeit gehört, dass dieses Spiel herauskommt. Das war, glaube ich, diese Nacht“, erzählte BVB-Trainer Niko Kovac bei der Pressekonferenz am Donnerstagvormittag. „Dann gehe ich schon davon aus, dass sie es spielen. Hoffentlich nicht so exzessiv, dass sie Tag und Nacht verwechseln“, warnte er seine Spieler mit einem Augenzwinkern.
„Bin aus dem Alter raus“
Das wäre „problematisch“ – schließlich steht bereits am Samstag das nächste Bundesliga-Spiel gegen Borussia Mönchengladbach auf dem Programm. Mit Videospielen kann Kovac selbst allerdings wenig anfangen. „Aus dem Alter bin ich, glaube ich, raus“, erklärte der Trainer. Eine Spielkonsole sucht man in seinem Zuhause vergeblich.
13 Jahre mussten GTA-Fans auf den sechsten Teil der weltberühmten Videospielreihe warten. Manche nehmen sich dafür sogar extra Urlaub oder lassen sich kurzerhand krankschreiben. Bei Borussia Dortmund werde dies allerdings vermutlich keine Option sein.
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