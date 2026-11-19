„Ich habe vor einiger Zeit gehört, dass dieses Spiel herauskommt. Das war, glaube ich, diese Nacht“, erzählte BVB-Trainer Niko Kovac bei der Pressekonferenz am Donnerstagvormittag. „Dann gehe ich schon davon aus, dass sie es spielen. Hoffentlich nicht so exzessiv, dass sie Tag und Nacht verwechseln“, warnte er seine Spieler mit einem Augenzwinkern.