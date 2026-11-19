Zusätzliche Zahlungen stehen auf dem Spiel

Zu den Grundgehältern kommen für die Beschäftigten monatlich rund 167 Euro an tariflicher Zulage sowie weitere Sonderzahlungen. Im vergangenen Jahr erhielten die Mitarbeiter für 2024 noch knapp 4800 Euro Bonus. Garantiert ist inzwischen allerdings nur noch ein Mindestbetrag von knapp 1900 Euro, der jeweils im November ausbezahlt wird. Im Mai 2026 gab es zusätzlich eine Anerkennungsprämie von 1250 Euro.