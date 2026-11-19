Während der Autobauer Volkswagen angesichts der angespannten wirtschaftlichen Lage den Sparkurs immer weiter verschärfen muss, geraten nun auch die Einkommen der Beschäftigten zunehmend in den Fokus. Wie viel bei VW tatsächlich verdient wird – und was jetzt auf die Mitarbeiter zukommt.
Aktuelle Zahlen zeigen, wie unterschiedlich die Gehälter innerhalb des VW-Konzerns ausfallen. Die meisten Beschäftigten in der Produktion erhalten derzeit zwischen 3900 und 4300 Euro brutto im Monat. Hinzu kommen Zulagen und Bonuszahlungen. Ein typischer Produktionsmitarbeiter mit einem Grundgehalt von gut 4100 Euro kam im vergangenen Jahr insgesamt auf rund 56.000 Euro – Nacht- und Sonntagszuschläge sowie eine zusätzliche Vergütung im August noch nicht eingerechnet.
Bereits jetzt teils deutliche Einschnitte
Im Vergleich zum Vorjahr müssen die Beschäftigten 2026 allerdings Abstriche machen. Wie ntv.de berichtet, fällt das Jahreseinkommen eines typischen Produktionsmitarbeiters wegen der bereits beschlossenen Kürzungen bei den Bonuszahlungen um knapp 1700 Euro geringer aus. Auf den Monat gerechnet entspricht das einem Bruttoeinkommen von gut 4500 Euro – mögliche Nacht- und Sonntagszuschläge noch nicht eingerechnet.
Enorme Spanne zwischen geringstem und höchstem Lohn
Noch deutlich mehr verdienen Beschäftigte in qualifizierten Positionen. Bachelor-Absolventen starten bei Volkswagen mit einem Grundgehalt von rund 5300 Euro brutto monatlich, bei Master-Absolventen sind es etwa 5600 Euro. Meister kommen auf gut 5950 Euro. Besonders gefragte Fachkräfte, etwa Ingenieure, Programmierer oder Mitarbeiter in der Qualitätssicherung, können sogar gut 7700 Euro erreichen.
Noch darüber liegen Spezialisten und Führungskräfte unterhalb des außertariflichen Managements. Für sie gilt ein eigener Tarifvertrag. Werksärzte oder Leiter von Unterabteilungen können dadurch mehr als 8000 Euro, teilweise sogar über 9000 Euro brutto im Monat verdienen. Am unteren Ende der Gehaltsskala stehen hingegen angelernte Beschäftigte, beispielsweise in der Großküche, mit rund 2400 Euro Grundgehalt.
Zusätzliche Zahlungen stehen auf dem Spiel
Zu den Grundgehältern kommen für die Beschäftigten monatlich rund 167 Euro an tariflicher Zulage sowie weitere Sonderzahlungen. Im vergangenen Jahr erhielten die Mitarbeiter für 2024 noch knapp 4800 Euro Bonus. Garantiert ist inzwischen allerdings nur noch ein Mindestbetrag von knapp 1900 Euro, der jeweils im November ausbezahlt wird. Im Mai 2026 gab es zusätzlich eine Anerkennungsprämie von 1250 Euro.
Genau bei diesen Zusatzleistungen möchte Volkswagen nun weiter sparen. Wie aus dem aktuellen Forderungskatalog des Konzerns hervorgeht, soll die monatliche Zulage von 167 Euro vollständig gestrichen werden. Auch die tarifliche Zusatzvergütung in Höhe von 27,5 Prozent eines durchschnittlichen Monatsverdienstes steht zur Disposition. Bislang können die Beschäftigten diese Zahlung alternativ in sechs zusätzliche freie Tage umwandeln.
35-Stunden-Woche wackelt bereits
Doch damit nicht genug. Volkswagen verlangt von der IG Metall, dass die Beschäftigten 2027 und 2028 auf Gehaltserhöhungen verzichten. Außerdem soll die bislang geltende 35-Stunden-Woche ohne Lohnausgleich an die jeweilige betriebliche Auslastung angepasst werden können. Damit könnte der Konzern die Arbeitszeit seiner Mitarbeiter je nach Bedarf verändern.
Die Forderungen treffen auf erbitterten Widerstand. Die Gewerkschaft verlangt ihrerseits fünf Prozent mehr Lohn, die letzte Gehaltserhöhung gab es im Mai 2024 und Beschäftigte hätten bereits erhebliche Einschnitte hinnehmen müssen, argumentiert die IG Metall.
Der VW-Haustarifvertrag gilt für rund 130.000 Beschäftigte an neun deutschen Standorten. Die Verhandlungen beginnen am kommenden Dienstag in Emden. Eine Einigung wird frühestens im neuen Jahr erwartet. Die Friedenspflicht endet am 31. Dezember, danach wären Warnstreiks möglich.
Sparprogramm läuft bereits
Hinter dem Konflikt steht die angespannte wirtschaftliche Lage des Autobauers. Zollbarrieren, ein schrumpfender chinesischer Markt und der starke Wettbewerb in Europa setzen Volkswagen unter Druck. Die bisherigen Sparmaßnahmen reichen dem Unternehmen nach eigenen Angaben nicht aus. Deshalb sollen weitere Stellen wegfallen: Zusätzlich zu den bereits vereinbarten 35.000 Jobs bis Ende des Jahrzehnts plant VW den Abbau von rund 12.000 weiteren Arbeitsplätzen.
Die IG Metall hält dagegen, dass die strukturellen Probleme des Konzerns nicht in erster Linie bei den Gehältern der Mitarbeiter liegen. Vielmehr seien die Zukunftsfähigkeit der Produkte, das Innovationstempo und die Investitionen entscheidend.
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