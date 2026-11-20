Mit einem Wechselspiel aus Wolken und Sonne starten wir ins Wochenende. Der Freitag präsentiert sich allerdings wechselhaft: Während in weiten Teilen des Landes Regenschauer durchziehen, zeigt sich das Wetter im Osten von seiner freundlicheren Seite.
An der Alpennordseite und im Osten weht am Freitag teils kräftiger Westwind. Mit ihm ziehen viele Wolken durch, zwischen Bregenz und Sankt Pölten sind auch einige Schauer möglich.
Wetter im Osten am freundlichsten
Die Schneefallgrenze liegt bei rund 1100 Metern Seehöhe. Während es in Ost- und Südösterreich überwiegend trocken bleibt und sich regional auch länger die Sonne zeigt, kann sich im Süden stellenweise hartnäckiger Nebel halten. Die Temperaturen erreichen zwischen 6 und 14 Grad mit den höchsten Werten im Osten.
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Auch das Wochenende wird unbeständig
Am Wochenende erwartet uns ähnlich durchwachsenes Wetter: Der Samstag bringt im Süden trockenes und zeitweise sonniges Wetter. Im übrigen Österreich halten sich zunächst viele Wolken und häufig ist mit Regen zu rechnen. Im Laufe des Nachmittags lässt sich regional auch öfter die Sonne blicken.
Von Oberösterreich startet der Sonntag mit Sonnenschein und nur einigen lokalen Nebelfeldern. Überall sonst breiten sich hingegen bereits während am Morgen aus dem Südwesten zahlreiche dichte Wolken aus. Im Westen und Süden regnet es verbreitet. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen drei und acht Grad.
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