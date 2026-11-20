Wetter im Osten am freundlichsten

Die Schneefallgrenze liegt bei rund 1100 Metern Seehöhe. Während es in Ost- und Südösterreich überwiegend trocken bleibt und sich regional auch länger die Sonne zeigt, kann sich im Süden stellenweise hartnäckiger Nebel halten. Die Temperaturen erreichen zwischen 6 und 14 Grad mit den höchsten Werten im Osten.