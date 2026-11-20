Intrige konnte nicht ausgeschlossen werden

Die Aussendung wurde verschickt, obwohl den Zeugenaussagen nach in den Besprechungen Thema war, „dass niemand von uns ausschließen könne, dass es sich hierbei um eine Intrige handeln könne“. Thurnher sagt, dass sie erst im Nachhinein die Compliance-Stelle beauftragte, um den Sachverhalt objektiv aufzuklären. Dies sei zum Zeitpunkt der Besprechung noch nicht in ihrer Verfügungsmacht gestanden.