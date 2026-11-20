Heute, Freitag, geht es im Arbeits- und Sozialgericht in Roland Weißmanns Kampf gegen seinen früheren Arbeitgeber ORF so richtig los. Er wird aussagen. Brisante Zeugenaussagen bei der Polizei, die der „Krone“ vorliegen, zeichnen zudem ein sehr spannendes Bild.
Im Arbeits- und Sozialgericht kommt es heute zum ersten großen Showdown in der Causa ORF: Roland Weißmann, der seine Kündigung anficht, wird aussagen, ebenso wie seine Nachfolgerin Ingrid Thurnher. Beleuchtet werden die Umstände des Rücktritts Weißmanns nach Vorwürfen der sexuellen Belästigung einer ORF-Mitarbeiterin.
Gegen die Frau laufen – wie die „Krone“ berichtete – strafrechtliche Ermittlungen wegen schwerer Erpressung, es gilt die Unschuldsvermutung. All jene, die an Weißmanns letzten Tagen als ORF-Generaldirektor eine Rolle gespielt haben, mussten bereits bei der Polizei aussagen. Aus den Protokollen ergibt sich ein spannendes Bild.
Telefonmitschnitte und intime Bilder
Zum Ablauf: Am 4. März bat der Anwalt des angeblichen Belästigungsopfers die ORF-Stiftungsratsspitze um einen Termin. In dem er Aufnahmen von aufgezeichneten Telefonaten zwischen der Frau und Weißmann und drei Fotos, die dieser der Frau geschickt habe, präsentierte.
Der Anwalt forderte Weißmanns Rücktritt als Generaldirektor und dessen Ausscheiden aus dem ORF. Zudem die Zahlung von 25.000 Euro an ein Frauenhaus plus Übernahme ihrer Anwaltskosten.
Am 8. März am Vormittag trat Weißmann unter der Voraussetzung zurück, dass der Vorwurf der sexuellen Belästigung nicht kommuniziert werde. Zumal dieser ihm zufolge nicht stimme und die Beziehung zu der Frau beiderseits freiwillig gewesen sei.
Am selben Tag um 18 Uhr gab es einen Termin im Büro von Ingrid Thurnher, an dem rund ein Dutzend Personen aus dem ORF und ein Arbeitsrechts-Anwalt teilgenommen haben.
Laut einer Zeugin war „jedenfalls Thema, dass es einen möglichen Zusammenhang zu Pius Strobl geben könne“. Vorrangig ging es aber um den Inhalt einer Presseaussendung, die der ORF zum Rücktritt plante.
Lederer sagte, dass er nach dem Rücktritt von Weißmann jetzt als Stiftungsratsvorsitzender Entscheidungsbefugnis habe.
Eine Sitzungsteilnehmerin als Zeugin
Sitzungsteilnehmerin hegte rechtliche Bedenken
Ein Entwurf wurde an die Wand projiziert. Dass dieser den ungeprüften Vorwurf enthielt, führte zu Diskussionen: „Ich habe gesagt, dass wir den Vorwurf der sexuellen Belästigung nicht schreiben können, da ich diesbezüglich rechtliche Bedenken hatte. Wir würden Weißmann dadurch einen strafrechtlich relevanten Tatbestand vorwerfen“, sagt eine Teilnehmerin.
Sie merkte an, dass man „zumindest die Unschuldsvermutung miteinbeziehen müsse“. Auch Thurnher und andere hinterfragten die gewählte Formulierung.
Doch dann hätte der Stiftungsratsvorsitzende Heinz Lederer mitgeteilt, „dass er nach dem Rücktritt von Weißmann jetzt als Stiftungsratsvorsitzender Entscheidungsbefugnis habe und er in die Presseaussendung die sexuelle Belästigung hineinschreiben wird“. Mit der Begründung, dass es sowieso rauskommen werde.
Weißmann wirkte sehr verzweifelt und fast weinerlich.
Eine Zeugin in ihrer Aussage
Weißmann und dessen Anwalt Oliver Scherbaum wurden in der Sitzung kontaktiert: Weißmann wirkte am Telefon laut einer Zeugin „sehr verzweifelt und fast weinerlich“. – „Ihr bringts mi um, ihr zerstörts meine Existenz“, soll er mehrmals verzweifelt gesagt haben. Weißmann bot an, dass er auf alle Ansprüche verzichten werde, wenn nur in der Presseaussendung nichts über die sexuelle Belästigung stünde ...
Lederer und der anwesende Arbeitsrechts-Anwalt seien aber nicht davon abzubringen gewesen. Er wolle kein „alter weißer Mann sein, der einen anderen alten weißen Mann deckt“, soll Lederer gesagt haben.
Niemand von uns ausschließen könne, dass es sich hierbei um eine Intrige handeln könne.
Inhalt einer Zeugenaussage
Mit den Worten: „Der Souverän hat gesprochen“ sei den Anwesenden dann laut Zeugin mitgeteilt worden, dass die Aussendung in diesem Wortlaut bleibt. Mit Souverän sei Stiftungsratsvorsitzender Lederer gemeint gewesen, der Sätze wie: „Der GD ist meine Angelegenheit“ getönt haben soll.
Intrige konnte nicht ausgeschlossen werden
Die Aussendung wurde verschickt, obwohl den Zeugenaussagen nach in den Besprechungen Thema war, „dass niemand von uns ausschließen könne, dass es sich hierbei um eine Intrige handeln könne“. Thurnher sagt, dass sie erst im Nachhinein die Compliance-Stelle beauftragte, um den Sachverhalt objektiv aufzuklären. Dies sei zum Zeitpunkt der Besprechung noch nicht in ihrer Verfügungsmacht gestanden.
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