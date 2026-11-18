Ein Westernheld wird plötzlich zum Heiligen

Im neuen Abenteuer gerät Lucky Luke in eine ziemlich ungewöhnliche Situation. Nachdem er den Reverend eines kleinen Städtchens vor einer Bande Desperados rettet, kommt dieser auf eine folgenschwere Idee: Aus dem Cowboy soll kurzerhand ein Heiliger werden. Der durchtriebene Prediger gründet eine eigene Religion – den sogenannten „Lukismus“. Der neue Kult verbreitet sich schnell, doch Lucky Luke selbst kann mit seiner plötzlich religiösen Verehrung wenig anfangen. Lieber bleibt er der Lonesome Cowboy und versucht, seinen fanatischen Anhängern so schnell wie möglich wieder zu entkommen.