Seit acht Jahrzehnten reitet Lucky Luke durch den Wilden Westen, legt Banditen das Handwerk und zieht bekanntlich schneller als sein eigener Schatten. Zum 80. Geburtstag des legendären Comic-Cowboys erscheint mit „Heiliger Lucky!“ ein neues Abenteuer. Die „Krone“ verlost 10 Exemplare und obendrauf auch zusätzlich ein von Zeichner Achdé signiertes Exemplar.
Die Abenteuer von Lucky Luke begannen bereits im Herbst 1946. Erfunden wurde der Westernheld vom belgischen Zeichner Morris, der ihn über Jahrzehnte durch staubige Prärien, wilde Schießereien und turbulente Verfolgungsjagden schickte. Mittlerweile wurden weltweit mehr als 300 Millionen Lucky-Luke-Ausgaben verkauft. Damit zählt die Reihe zu den erfolgreichsten Comicserien überhaupt. Mit seinem unerschütterlichen Gerechtigkeitssinn, trockenem Humor und seinem Ruf als Mann, der schneller zieht als sein eigener Schatten, hat sich Lucky Luke längst einen festen Platz in der Comicgeschichte gesichert.
Ein Westernheld wird plötzlich zum Heiligen
Im neuen Abenteuer gerät Lucky Luke in eine ziemlich ungewöhnliche Situation. Nachdem er den Reverend eines kleinen Städtchens vor einer Bande Desperados rettet, kommt dieser auf eine folgenschwere Idee: Aus dem Cowboy soll kurzerhand ein Heiliger werden. Der durchtriebene Prediger gründet eine eigene Religion – den sogenannten „Lukismus“. Der neue Kult verbreitet sich schnell, doch Lucky Luke selbst kann mit seiner plötzlich religiösen Verehrung wenig anfangen. Lieber bleibt er der Lonesome Cowboy und versucht, seinen fanatischen Anhängern so schnell wie möglich wieder zu entkommen.
Mitmachen und gewinnen
Zum 80. Geburtstag des Lonesome Cowboys verlost die „Krone“ gleich mehrere Exemplare der Jubiläumsausgabe. Zu gewinnen gibt es 10 reguläre Ausgaben von „Heiliger Lucky!“ sowie als besonderes Highlight ein zusätzliches Exemplar, das von Lucky-Luke-Zeichner Achdé signiert wurde. Füllen Sie einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 25. November, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.