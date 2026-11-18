Mittwochfrüh wurden zuletzt für eine Feinunze (31,1 Gramm) noch 3781 Dollar gezahlt und damit um etwa zwei Prozent weniger als am Vortag. Seit dem Rekordhoch von knapp 5600 US-Dollar (umgerechnet rund 5096 Euro) Anfang des Jahres ist der Preis für das Edelmetall inzwischen um etwa ein Drittel gesunken, nachdem er im Vorjahr aufgrund der vielen Krisen weltweit um fast zwei Drittel gestiegen war.