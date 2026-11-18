Seit Jahresbeginn ist der Preis für eine Feinunze Gold um rund ein Drittel gesunken. Mittwochfrüh lag er erstmals seit September 2025 unter der Marke von 3800 US-Dollar (umgerechnet 3458 Euro). Zu dieser Entwicklung hat unter anderem die Aussicht auf mögliche Leitzinserhöhungen beigetragen.
Mittwochfrüh wurden zuletzt für eine Feinunze (31,1 Gramm) noch 3781 Dollar gezahlt und damit um etwa zwei Prozent weniger als am Vortag. Seit dem Rekordhoch von knapp 5600 US-Dollar (umgerechnet rund 5096 Euro) Anfang des Jahres ist der Preis für das Edelmetall inzwischen um etwa ein Drittel gesunken, nachdem er im Vorjahr aufgrund der vielen Krisen weltweit um fast zwei Drittel gestiegen war.
Dass der Preis gesunken ist, hat unter anderem mit der Aussicht auf Leitzinserhöhungen in den Vereinigten Staaten zu tun. Am Dienstag sagte der US-Notenbankdirektor Christopher Waller, die US-Wirtschaft werde wahrscheinlich noch vor dem kommenden Frühling „mehrere Zinserhöhungen“ benötigen. Er schlug vor, bei der Sitzung im Dezember entweder einen Schritt nach oben um einen halben Prozentpunkt zu beschließen oder ein schnelleres Tempo für Zinsanhebungen 2027.
„Muss Akteure wachrütteln“
Waller befürchtet, dass Unternehmen die aktuelle Inflationsrate zunehmend als „normal“ betrachteten und die entsprechenden Preissteigerungen an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergäben. „Man muss die Akteure vielleicht wachrütteln und ihnen klarmachen: Moment mal, drei Prozent ist nicht der Wert, an dem man sich künftig orientieren sollte.“ Die Teuerung liegt seit Jahren über dem Notenbankziel von zwei Prozent. „Wir müssen etwas tun“, sagte der Notenbankdirektor.
Die US-Notenbank hatte im September den Leitzins um einen Viertelprozentpunkt auf die Spanne von 3,75 bis 4 Prozent erhöht. Anlegerinnen und Anleger haben zuletzt nur mit einer Zinserhöhung um mindestens 0,25 Prozentpunkte im Dezember gerechnet, nicht aber mit mehreren Erhöhungen. Da Gold keine Zinsen abwirft, verliert es in Zeiten steigender Zinsen im Vergleich zu anderen Anlageformen wie Anleihen sowie Fest- und Tagesgeld an Attraktivität.
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