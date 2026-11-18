Strabag hat 194-Mio.-Euro-Auftrag in Slowenien

Dars ist der staatliche Autobahnbetreiber in Slowenien und gehört zu 100 Prozent dem slowenischen Staat. Die Strabag baut in Slowenien als Teil eines Konsortiums derzeit ein Verbindungsstück der Schnellstraße Velenje-Koroška (Los A – Velenje) inklusive zugehöriger Infrastruktur. Die Schnellstraße ist laut Strabag ein Teil der dritten Entwicklungsachse (Nordkorridor) zwischen Velenje und Slovenj Gradec. Mit dem Projekt soll auch die Mobilität zwischen der österreichischen und der kroatischen Grenze gestärkt werden, teilte die Strabag im März mit. Der Auftragswert beläuft sich auf 194 Mio. Euro.