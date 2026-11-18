Wieder Aufregung um Tennis-Superstar Alexander Zverev! Trotz außergerichtlicher Einigung wurde die Nummer eins der Welt erneut von seiner Ex-Freundin Brenda Patea verklagt. Das bestätigte Zverevs Anwalt am Mittwoch gegenüber der „Bild“-Zeitung.
Worum es konkret geht?
Im Jahr 2024 kam es wegen häuslicher Gewalt zum Strafprozess gegen Zverev, doch dieser wurde schon nach wenigen Verhandungstagen eingestellt, weil Patea die Anzeige zurückgezogen hatte. Die Parteien einigten sich außergerichtlich, Zverev musste allerdings 200.000 Euro zahlen.
Nun will Patea gerichtlich dafür sorgen, dass Zverev sich nicht „unschuldig“ nennen darf. Denn dies hätte der 29-jährige Deutsche zuletzt in einem Interview in der französischen Sporttageszeitung „L’Equipe“ nach seinem Sieg bei den French Open getan - und alles getan habe, um seine Unschuld zu beweisen. Patea sieht das anders!
„Das ist sein gutes Recht“
Zverev-Anwalt Christian Schertz in der „Bild“: „Unser Mandant wird sich gegen die Klage verteidigen. Sollte die ihm vorgeworfene Äußerung tatsächlich in dieser Form gefallen sein, handelt es sich nach unserer Auffassung um eine zulässige, von Art. 5 Abs. 1 GG geschützte Meinungsäußerung. Unser Mandant hätte damit seine persönliche Überzeugung zum Ausdruck gebracht, dass er alles in seiner Macht Stehende unternommen hat, um die gegen ihn erhobenen Vorwürfe zu entkräften, und seine Unschuld durch den Ausgang des Strafverfahrens als bestätigt ansieht. Dies ist sein gutes Recht.“
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