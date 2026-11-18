„Das ist sein gutes Recht“

Zverev-Anwalt Christian Schertz in der „Bild“: „Unser Mandant wird sich gegen die Klage verteidigen. Sollte die ihm vorgeworfene Äußerung tatsächlich in dieser Form gefallen sein, handelt es sich nach unserer Auffassung um eine zulässige, von Art. 5 Abs. 1 GG geschützte Meinungsäußerung. Unser Mandant hätte damit seine persönliche Überzeugung zum Ausdruck gebracht, dass er alles in seiner Macht Stehende unternommen hat, um die gegen ihn erhobenen Vorwürfe zu entkräften, und seine Unschuld durch den Ausgang des Strafverfahrens als bestätigt ansieht. Dies ist sein gutes Recht.“