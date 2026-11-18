Es war ein weltweiter Skandal! Sabalenka hatte während ihrer Viertelfinal-Pleite gegen Elina Svitolina heftik geflucht – und das, als Belarussin gegen die Ukraine und vielleicht sogar gegen ihre Gegenspielerin aus der Ukraine. Sabalenka stellte später klar, dass sich ihre Worte nicht gegen Svitolina, sondern gegen eine Gruppe ukrainischer Zuschauer gerichtet hätten, die ihre Fehler aggressiv bejubelt hätten, wobei sie sich auch für ihre Wortwahl entschuldigt hatte.