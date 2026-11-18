Der heftige Wut-Ausbruch von Aryna Sabalenka bei den WTA Finals in Indian Wells könnte nun doch ein Nachspiel haben. Grund: Rennae Stubbs, die ehemalige Doppel-Weltranglistenerste und Trainerin von Serena Williams, forderte harte Konsequenzen.
Es war ein weltweiter Skandal! Sabalenka hatte während ihrer Viertelfinal-Pleite gegen Elina Svitolina heftik geflucht – und das, als Belarussin gegen die Ukraine und vielleicht sogar gegen ihre Gegenspielerin aus der Ukraine. Sabalenka stellte später klar, dass sich ihre Worte nicht gegen Svitolina, sondern gegen eine Gruppe ukrainischer Zuschauer gerichtet hätten, die ihre Fehler aggressiv bejubelt hätten, wobei sie sich auch für ihre Wortwahl entschuldigt hatte.
Für Stubbs reichte das allerdings nicht! „Überall sind Kameras und Mikrofone. Wenn man vor Tausenden Menschen Tennis spielt und Millionen zu Hause zuschauen, kann man solche Dinge nicht sagen und dann mit einem bloßen Klaps auf die Finger davonkommen“, so Stubbs in ihrem Podcast „Our Cup Runneth Over Body“.
Deshalb fordert die 55-jährige Australierin hart Konsequenzen für Sabalenka. „Mir ist egal, ob du die Nummer eins oder die Nummer 100 der Welt bist. Das ist ekelhaftes Verhalten. Man weiß, dass es schlimm war, wenn man sich dafür entschuldigen muss. Diese Entscheidung liegt aber nicht bei mir.“
Das droht Sabalenka
Ob der Weltverband WTA tatsächlich disziplinarische Maßnahmen gegen die Belarussin ergreifen wird, ist noch offen. Fakt ist aber, dass gerade Stubbs ehemaliger Schützling schon wegen weniger dramatischen Ausrastern mehrfach hart bestraft wurde. So erhielt sie nach einem Wutausbruch bei den US Open 2009 etwa eine Geldstrafe in der Höhe von 175.000 US-Dollar sowie eine Turnier-Sperre auf Bewährung.
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