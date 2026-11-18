Freikaufen kann sich Weber damit allerdings nicht. Die Pflicht zum Widerruf bleibt bestehen, und die FPÖ kann nachlegen. Erlaubt sind bis zu 25.000 Euro pro Festsetzung und Zwangshaft von bis zu sechs Monaten. Der einzige Ausweg für Weber ist der Satz, den er schuldet. Noch ist der Beschluss nicht rechtskräftig. Weber hat zwei Wochen Zeit für eine Beschwerde, und legt er sie ein, ist die Vollstreckung vorerst gestoppt. Und tatsächlich stehen die Zeichen auf eine rasche Klärung. Ein Sprecher von Weber lässt die „Krone“ auf Anfrage wissen: „Manfred Weber wird sich zu diesem Sachverhalt heute Abend äußern.” Dem Vernehmen nach bei Lanz. Den Weg ins Studio kennt Weber ja ohnehin, auch den Stuhl und das TV-Publikum. Nur der eine Satz fehlt – noch …