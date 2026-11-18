Predigt statt Tanzvideos: Die deutsche Influencerin Lisa Mantler schlägt ein „neues Kapitel“ in ihrem Leben auf. Gemeinsam mit ihrem Ehemann wird sie Pastorin in einer Freikirche.
Bekannt wurde Lisa durch Tanz-Videos auf TikTok (früher Musical.ly). Gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester Lena erreichte sie unter dem Namen „Lisa und Lena“ mit kurzen Clips Millionen Menschen.
Schwester Lena modelt für Victoria's Secret
2023 trennte sich das Duo beruflich – die beiden Schwestern schlugen ziemlich konträre Wege ein. Lena Mantler wohnt mittlerweile in New York, lief vor wenigen Wochen erstmals für das Dessous-Label Victoria's Secret über den Laufsteg. Außerdem hat sie ihr eigenes Modelabel gegründet.
Lisa macht Schlagzeilen mit ihrem Privatleben
Lisa Mantler heiratete 2023 im Alter von 20 Jahren ihren Partner Jonas Jay. Mittlerweile haben die beiden zwei Kinder – ihr Sohn kam 2024 zur Welt, ihre Tochter im September 2026. Die beiden sind streng gläubig und Teil der „Vive Church“, die 2012 von einem aus Australien stammenden Paar im US-amerikanischen Silicon Valley gegründet wurde.
Inzwischen hat die Glaubensgemeinschaft weltweit mehrere Standorten, unter anderem auch in München und Frankfurt. Und „Vive Church“ plant, weiter zu expandieren. Bis 2034 soll es insgesamt hundert Standorte der Freikirche geben. Lisa und ihr Mann wollen die „Vive Church“ in ihrer Heimatstadt Stuttgart aufbauen und sich dort als Pastor und Pastorin engagieren.
„Kein Sex außerhalb der Ehe“
Die Kirche gibt sich jung und modern, vertritt jedoch auch stark konservative Werte. Zum Thema Ehe etwa heißt es auf der Website: „Wir glauben an das biblische Verständnis der Ehe als Bund zwischen einem Mann und einer Frau, so wie Gott es von Anfang an festgelegt hat. Wir glauben außerdem, dass Sexualität ausschließlich für das Ehebett bestimmt ist.“
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