„Kein Sex außerhalb der Ehe“

Die Kirche gibt sich jung und modern, vertritt jedoch auch stark konservative Werte. Zum Thema Ehe etwa heißt es auf der Website: „Wir glauben an das biblische Verständnis der Ehe als Bund zwischen einem Mann und einer Frau, so wie Gott es von Anfang an festgelegt hat. Wir glauben außerdem, dass Sexualität ausschließlich für das Ehebett bestimmt ist.“