Sechs Mal in Folge hat der amtierende Handball-Meister aus Bad Vöslau nicht verloren, allerdings ist den Niederösterreichern der Trainer abhanden gekommen. Sebastia Salvat versucht sein Glück als Bundesliga-Coach in der deutschen Bundesliga bei Bietigheim. Im ersten Spiel nach der erfolgreichen Ära gastiert die HSG Graz in der Thermenhalle. Das Live-Spiel sehen sie heute ab 19:25 Uhr auf krone.tv sowie im Stream (siehe unten). Kommentiert wird das Spiel von Martin Grasl.