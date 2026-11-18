„Hätten die Steine gleich wegräumen können“

Für den Bürgermeister stellt sich zudem die Frage, ob die betroffenen Gemeinden nicht Bund und Land bzw. die Behörden – die den Verkauf des Materials genehmigt haben – in die Pflicht nehmen sollten. „Ich habe beim Kauf ja nicht gewusst, dass da Asbest drinnen ist“, sagt Rosner. Auf Greenpeace ist er übrigens nicht gut zu sprechen: „Sie hätten die Steine ja gleich wegräumen können“, meint er in Richtung der Umweltschutzorganisation.