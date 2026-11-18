Dort, wo sonst Kinder herumtollen, haben im burgenländischen Oberwart am Mittwoch mit Atemschutzmasken und weißen Overalls ausgerüstete Greenpeace-Aktivisten protestiert und mit Asbest belasteten Schotter mit einer Plane abgedeckt. Wie groß die Gefahr tatsächlich ist, ist – wie immer – aber umstritten.
Laut der Umweltschutzorganisation ist seit Februar bekannt, dass der Schotter vor dieser Kinderkrippe Asbest enthält. Trotz Hinweisen habe die Stadt aber nichts unternommen.
„Gerade an hochsensiblen Orten wie vor einer Kinderkrippe gilt bei Asbest absolutes Minimierungsgebot. Niemand möchte, dass sein Kind mit brüchigem, fasrigem Asbestgestein spielt“, sagt Herwig Schuster, Umweltchemiker bei Greenpeace. Die Stadt müsse nun endlich handeln. Das Material enthalte große Mengen Asbest und die Kleinkinder würden die Steine in die Hand nehmen. Bis jetzt habe sich die Stadt aber unkooperativ gezeigt.
Asbest-Bindemittel bestellt
Stadtchef Georg Rosner wehrt sich gegen die Kritik: Selbstverständlich nehme man die Sache ernst. Ein anderes Gutachten eines zertifizierten Labors weise aber keine Gesundheitsgefährdung durch die Steine aus. Zur Sicherheit habe man dennoch bereits ein spezielles Asbest-Bindemittel bestellt, falls es tatsächlich Bedenken geben sollte.
Auch habe man schon Kostenvoranschläge für die Entfernung eingeholt. Die Entsorgung sei jedoch kostspielig, und seitens des Landes gebe es hierfür keine finanzielle Unterstützung. Er müsse daher erst den Stadtrat damit befassen, wie man dies angesichts eines ohnehin überzogenen Budgets finanzieren könnte.
„Hätten die Steine gleich wegräumen können“
Für den Bürgermeister stellt sich zudem die Frage, ob die betroffenen Gemeinden nicht Bund und Land bzw. die Behörden – die den Verkauf des Materials genehmigt haben – in die Pflicht nehmen sollten. „Ich habe beim Kauf ja nicht gewusst, dass da Asbest drinnen ist“, sagt Rosner. Auf Greenpeace ist er übrigens nicht gut zu sprechen: „Sie hätten die Steine ja gleich wegräumen können“, meint er in Richtung der Umweltschutzorganisation.
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