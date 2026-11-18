Von den geplanten 50 Gesetzen, wurde bereits über 30 verhandelt und das bis spät in die Nacht. Dabei soll es auch – aufgrund heikler Themen – hitzig zugegangen sein. Kann die Regierung das „Christkindl“-Paket umsetzen? Reden Sie jetzt in unserem Debattenbereich mit und tauschen Sie sich mit anderen Lesern aus: