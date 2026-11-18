Das Aktionsbündnis „Frauen*Streiken“ hat Frauen in Österreich dazu aufgerufen, am 3. Mai 2027 ihre Arbeit niederzulegen – und zwar sowohl die bezahlte als auch die unbezahlte. Dadurch soll auf strukturelle Benachteiligungen hingewiesen werden.
Faktoren wie ein geringeres Lohnniveau im Vergleich zu Männern, Benachteiligungen nach der Geburt von Kindern und unbezahlte Pflegearbeit würden ein selbstbestimmtes Leben von Frauen erschweren, sagte Klaudia Frieben vom Frauenring. Die Sorgearbeit koste Frauen 4,5 Jahre Lebenszeit mehr als die Männer, ergänzte die Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlerin Elisabeth Klatzer am Mittwoch bei einer Pressekonferenz. Männer bekämen zudem 70 Prozent mehr Pension als Frauen.
Um auf diese strukturellen Benachteiligungen hinzuweisen, sollen Frauen im ganzen Land am 3. Mai 2027 ihre bezahlte und unbezahlte Arbeit niederlegen. Eingefordert werden sollen mehr Zeit, Geld und Gerechtigkeit. „Frauen können sich am Land am Hauptplatz niederlegen oder Geschirrhangerl aus dem Fenster hängen“, sagte Maria Hacker-Ostermann von der katholischen Frauenbewegung. Vor allem in Städten wird es voraussichtlich größere Aktionen geben. „Wir wollen am 3. Mai Österreich auf den Kopf stellen (...). Wenn wir nichts ändern, bleibt alles beim Alten“, sagte Vera Koller von AUGE Wien.
Mehr als 80 Organisationen machen mit
Bisher haben sich mehr als 80 Organisationen zu dem Aktionstag bekannt, darunter unter anderem die grünen Gewerkschafterinnen, KPÖ-Frauen, die Sozialistische Jugend, Migrantinnenorganisationen und NGOs aus dem Sozialbereich. „Gleichstellung bedeutet auch, frei von Gewalt, Belästigung und Diskriminierung leben und arbeiten zu können. Gewaltprävention, wirtschaftliche Unabhängigkeit und gleiche Chancen gehören zusammen. Der ÖGB unterstützt den Frauenaktionstag daher selbstverständlich“, sagte Dorottya Kickinger, ÖGB-Bundesfrauensekretärin, in einer Aussendung.
Das Bündnis „Frauen*Streiken“ hat bisher zwei Aktionen vor dem Parlament in Wien organisiert. Nun werden Veranstaltungen in allen Landeshauptstädten geplant.
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