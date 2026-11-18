Um auf diese strukturellen Benachteiligungen hinzuweisen, sollen Frauen im ganzen Land am 3. Mai 2027 ihre bezahlte und unbezahlte Arbeit niederlegen. Eingefordert werden sollen mehr Zeit, Geld und Gerechtigkeit. „Frauen können sich am Land am Hauptplatz niederlegen oder Geschirrhangerl aus dem Fenster hängen“, sagte Maria Hacker-Ostermann von der katholischen Frauenbewegung. Vor allem in Städten wird es voraussichtlich größere Aktionen geben. „Wir wollen am 3. Mai Österreich auf den Kopf stellen (...). Wenn wir nichts ändern, bleibt alles beim Alten“, sagte Vera Koller von AUGE Wien.