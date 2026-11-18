„Wer macht noch die Neuseeland-Methode?“

Auf Social Media hagelte es negative Reaktionen auf die Aktion der deutschen Streamer. Andere Spieler kritisieren, Streamer wie „MontanaBlack“ könnten nur früher auf das Spiel zugreifen, weil sie ihren digitalen Standort geändert hätten. Tatsächlich würden sie sich jedoch weiterhin in Deutschland befinden. In einem früheren Stream zählte „MontanaBlack“ alle Streamer auf, die auch „die Neuseeland-Methode“ machen würden.