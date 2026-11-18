Während sich Spieler in Österreich noch bis Donnerstag um 00:00 Uhr gedulden müssen, ist in Neuseeland bereits der Startschuss für „GTA VI“ gefallen. Einigen deutschen Streamern war die Wartezeit offensichtlich zu lang. „MontanaBlack“ überträgt das Spiel bereits auf Twitch – „live aus Neuseeland“, wie er auf Social Media teilte.
„Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, das sieht richtig geil aus, Mann!“, schreit der 38-Jährige ins Mikrofon. Auf seinem Twitch-Kanal streamt er „GTA VI“ live – schon einige Stunden, bevor Spieler in Österreich und Deutschland loslegen können.
„Mit Privatjet nach Neuseeland“
Der 33-Jährige, der bürgerlich Marcel Thomas Andreas Eris heißt, gab an, für das Spiel extra nach Neuseeland geflogen zu sein. Nur um „GTA VI“ 12 Stunden vor Gamern in Deutschland zocken zu können, sei er „mit dem Privatjet“ nach Neuseeland geflogen.
Auf Instagram meldete sich der Streamer mit Selfies „aus Neuseeland“:
Auf seinem Instagram teilte der 38-Jährige Selfies, zu denen er den Standort Neuseeland hinzugefügt hat. Im Hintergrund ist eine atemberaubende Naturlandschaft zu sehen, die aussieht, als wäre sie mit künstlicher Intelligenz erstellt worden.
Mit an Bord des „Privtjets“ soll der deutsche Streamer „Zarbex“ gewesen sein. Auch er gehört zu den erfolgreichsten deutschen Livestreamern und überträgt „GTA VI“ ebenfalls seit dem Spielstart in Neuseeland auf seinem Twitch-Account.
In einem Ausschnitt seines Streams regt sich „MontanaBlack“ über „Hater“ auf, die ihm nicht gönnen würden, „GTA VI“ einige Stunden früher zu spielen:
„Wer macht noch die Neuseeland-Methode?“
Auf Social Media hagelte es negative Reaktionen auf die Aktion der deutschen Streamer. Andere Spieler kritisieren, Streamer wie „MontanaBlack“ könnten nur früher auf das Spiel zugreifen, weil sie ihren digitalen Standort geändert hätten. Tatsächlich würden sie sich jedoch weiterhin in Deutschland befinden. In einem früheren Stream zählte „MontanaBlack“ alle Streamer auf, die auch „die Neuseeland-Methode“ machen würden.
Andere Streamer drohten, jene Kollegen anzuzeigen, die die „Neuseeland-Methode“ genutzt hätten. „MontanaBlack“ nahm die Kritik gelassen: „Wenn ich heute um 12 Uhr gebannt werde, dann ist das so. Dann habe ich die besten zwei Stunden gehabt seit Langem!“
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