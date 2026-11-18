Das OLG spricht von einer historischen Entscheidung. „Erstmals in der Geschichte des Verbraucherrechtedurchsetzungsgesetzes wurde ein stattgebendes Abhilfegrundurteil erlassen“, teilte das Gericht mit. Das Gesetz gilt seit 2023. Dabei sei es nicht nur um Rechtsfragen gegangen, sondern auch um die praktische Frage, wie etwa zu viel gezahltes Geld an die Verbraucher und Verbraucherinnen gezahlt werden kann.