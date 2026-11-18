„Ich stand kurz davor, meine Wohnung zu verlieren!“ Erika Eleniak befand sich finanziell in einem tiefen Loch. Die ehemalige „Baywatch“-Darstellerin verriet jetzt, dass sie nicht einmal mehr ihre Miete zahlen konnte. Ausgerechnet „OnlyFans“ wurde für die Schauspielerin zum Rettungsanker!
Eleniak, die in den ersten drei Staffeln der Kultserie „Baywatch“ als Shauni McClain zu sehen war, war mit ihrem Latein am Ende. Im Podcast „Miss Understood“ mit Rachel Uchitel enthüllte sie, dass sie keine Rollen mehr bekam: „Ich habe keineswegs einen luxuriösen Lebensstil gepflegt, doch trotzdem reichte mein Geld irgendwann nicht mehr aus, um meine monatlichen Ausgaben zu decken.“
Allein ihren „netten und entgegenkommenden“ Vermietern sei es zu verdanken gewesen, dass man sie trotz Mietrückstands nicht vor die Tür gesetzt habe: „Diese Menschen waren ein Segen für mich und trotzdem drohte mir irgendwann die Kündigung.“
Dank OnlyFans ednlich saniert
Natürlich hätte sie Jobs annehmen können, die nichts mit Schauspiel zu tun haben. Warum sie es nicht tat: „Es geht nicht darum, dass sie unter meiner Würde sind oder einem zu peinlich wären, sie bringen einfach nicht genug Geld ein, um die laufenden Kosten zu decken“.
In ihrer Verzweiflung beschloss die 57-Jährige deshalb, sich ein „OnlyFans“-Konto zuzulegen. Die Erotikplattform spülte eine Geldwelle in ihre leeren Kassen. Wie viel, das verriet sie zwar nicht, aber laut „TMZ“ soll sie in den ersten drei Monaten über 300 000 Dollar verdient haben und auf dem Weg zu über 1 Million Jahressalär sein.
„Fühle mich geliebt“ und habe Eigentumswohnung
Eleniak gesteht, dass sie lange mit sich gehadert habe, ehe sie letztendlich die OnlyFans-Entscheidung traf. Inzwischen empfinde sie den Schritt jedoch als „ermächtigend“. „Ich hätte mir nie vorstellen können, dass OnlyFans eine so große emotionale Wirkung auf mich haben würde“, sagte Eleniak.
„Zum ersten Mal in meinem Leben fühle ich mich wirklich geliebt, wertgeschätzt und habe die alleinige Kontrolle – auf eine Weise, die ich vorher nie erlebt habe.“ Sie könne kaum glauben, „wie viel Glück diese Erfahrung in mein Leben gebracht hat“.
Auf jeden Fall muss sie keine Miete mehr zahlen – inzwischen lebt die blonde Schönheit in einer Eigentumswohnung.
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