Nicolas Seiwald war als einziger Spieler in allen 13 Länderspielen der österreichischen Nationalmannschaft in diesem Jahr im Einsatz. Dahinter folgen Stefan Posch, Romano Schmid und Sasa Kalajdzic mit je zwölf Auftritten.
Kalajdzic ist auch gemeinsam mit dem im Herbst im Nationalteam pausierenden Marcel Sabitzer der erfolgreichste ÖFB-Torschütze 2026, beide trafen je viermal.
ÖFB-Spieler mit den meisten Einsätzen im Länderspieljahr 2026:
1. Nicolas Seiwald 13 Einsätze
2. Stefan Posch 12
Romano Schmid 12
Sasa Kalajdzic 12
5. Michael Gregoritsch 11
6. Konrad Laimer 10
Xaver Schlager 10
Kevin Danso 10
9. Alexander Schlager 9
Phillipp Mwene 9
Paul Wanner 9
Carney Chukwuemeka 9
13. Philipp Lienhart 8
Patrick Wimmer 8
Alexander Prass 8
16. Marcel Sabitzer 7
Marko Arnautovic 7
18. David Alaba 6
19. David Affengruber 5
Marco Friedl 5
21. Christoph Baumgartner 4
Florian Grillitsch 4
Torschützen:
1. Kalajdzic 4
Sabitzer 4
3. Arnautovic 2
Chukwuemeka 2
Gregoritsch 2
Schmid 2
7. Junior Adamu 1
Affengruber 1
Christoph Lang 1
Mwene 1
Posch 1
Prass 1
Seiwald 1
Anmerkung: ein ÖFB-Treffer fiel durch ein Eigentor des Jordaniers Al Arab
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