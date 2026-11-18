Millionen Gamer weltweit fiebern dem Launch der ersten neuen Version des Action-Adventure-Videospiels „Grand Theft Auto 6“ entgegen. Um das ungestört zocken zu können, haben sich unzählige Menschen Urlaub genommen, manche sind sogar im Krankenstand. Doch damit nicht genug: Zahlreiche Beziehungsverträge machen die Runde.
Die sozialen Medien sind voll mit solchen Vereinbarungen. Regeln wie „Spielzeit ist heilig“, „Termine müssen angefragt werden“ und „Frageverbot“ finden sich auf den Verträgen. Ein Spieler namens Alex schildert solch eine Vereinbarung ganz detailliert, wie in dem Instagram-Posting (siehe unten) zu sehen ist.
Manch ein Partner schluckte wohl ein wenig, nun solch ein Papier zu unterzeichnen. Doch für die eingefleischten Gamer hat das Spiel jetzt oberste Priorität. Wer also hierzulande noch einen Vertrag aufsetzen möchte, muss sich beeilen, denn um Mitternacht geht es mit dem „Game Day“ los. In Neuseeland wird aufgrund der Zeitverschiebung bereits gezockt.
Gamer taucht zehn Tage ab
Der Zocker Julian Tay aus Singapur erklärte seiner Frau bereits rechtzeitig, dass er für zehn Tage in seiner Gaming-Welt abtauchen werde. Er erstellte auch eine fünf Punkte umfassende „GTA 6 Spielvereinbarung“, die festlegt, wann Missionen unterbrochen werden dürfen und wann Umarmungen, Küsse und Besorgungen erlaubt sind.
Brayden Whaley, ein 23-jähriger Content-Creator aus Los Angeles wiederum erklärte, dass er erst aufhören werde, „wenn das gesamte Spiel durchgespielt ist“.
Bonnie und Clyde in Vice City
Das Spiel entführt die Spieler in die neonbeleuchteten Straßen von Vice City, einer fiktiven Version von Miami. Das Spiel bietet zwei spielbare Charaktere – die Komplizen Lucia und Jason, ein modernes Bonnie-und-Clyde-Paar, das nach einem missglückten Raubüberfall in eine weitreichende Verschwörung hineingezogen wird. Lucia ist die erste facettenreich ausgearbeitete spielbare weibliche Figur der Serie und geht damit auf eine häufige Kritik von Spielerinnen ein – zu einer Zeit, in der das Gaming-Publikum zunehmend älter und weniger männlich wird. Laut der Entertainment Software Association machen Frauen fast die Hälfte der Spieler in den USA aus.
Eines der teuersten Spiele
Mit einem Produktionsbudget von schätzungsweise 1 Milliarde US-Dollar (rund 908 Mio. Euro) oder mehr ist „Grand Theft Auto 6“ eines der teuersten Spiele, die je produziert wurden. Damit wird die Markteinführung zu einer großen Bewährungsprobe – nicht nur für Rockstar Games und den Eigentümer Take-Two Interactive Software, sondern auch für einen Spielemarkt, der unter nachlassenden Umsätzen und einer schwächeren Nachfrage nach veralteten Konsolen leidet. Die ersten Verkaufszahlen sind jedoch vielversprechend.
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