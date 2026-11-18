Bonnie und Clyde in Vice City

Das Spiel entführt die Spieler in die neonbeleuchteten Straßen von Vice City, einer fiktiven Version von Miami. Das Spiel bietet zwei spielbare Charaktere – die Komplizen Lucia und Jason, ein modernes Bonnie-und-Clyde-Paar, das nach einem missglückten Raubüberfall in eine weitreichende Verschwörung hineingezogen wird. Lucia ist die erste facettenreich ausgearbeitete spielbare weibliche Figur der Serie und geht damit auf eine häufige Kritik von Spielerinnen ein – zu einer Zeit, in der das Gaming-Publikum zunehmend älter und weniger männlich wird. Laut der Entertainment Software Association machen Frauen fast die Hälfte der Spieler in den USA aus.