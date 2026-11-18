Ab Mitternacht können Gamer hierzulande auf den Trend aufspringen, denn um 00:00 Uhr ist es so weit und der heiß erwartete sechste Teil der „Grand Theft Auto“-Saga ist auch bei uns in Österreich spielbar. Viele Fans haben schon angekündigt, sich extra Urlaub zu nehmen.
Während die einen sich für das Gaming-Highlight des Jahres schon längst Urlaub genommen haben, gibt es auch andere, die gegebenenfalls auf „E-Card-Urlaub“ zurückgreifen wollen. Nehmen Sie sich extra frei? Reden Sie jetzt in unserem Debattenbereich mit und tauschen Sie sich mit anderen Lesern aus: