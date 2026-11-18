„Heißes Salzburger Derby“

„Ein Outdoor-Spiel, das man sonst nur aus dem Fernsehen kennt, selbst zu erleben, ist für viele von uns ein Kindheitstraum“, sagte Tormann Luca Haitzmann. Er trifft dabei auf seinen Heimatverein. „Die Duelle waren in der Vergangenheit immer intensiv und ich bin mir sicher, dass uns auch diesmal ein heißes Salzburger Derby erwartet.“