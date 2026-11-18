Das Eishockey Spektakel namens „Mountain Classic“ in Bischofshofen wirft seine Schatten voraus. Zweieinhalb Monate vor der ersten Sirene gibt es einen Teamwechsel. Jetzt wartet eine reine Salzburger Angelegenheit.
Ein Spektakel der Sonderklasse ist das „Mountain Classic“ am 30. und 31. Jänner. Im Auslauf der Paul-Außerleitner-Schanze in Bischofshofen kommt es zu Eishockeyspielen unter freiem Himmel. Zwei Spiele pro Tag warten auf die Fans. Zwischen den Partien treten Acts wie Julian Le Play und die Folkshilfe auf.
Am Mittwoch wurde aber ein Team-Wechsel offiziell. Die Adler aus Kitzbühel zogen ihre Teilnahme am Event zurück. Der Tiroler Klub aus der Alps Hockey League wäre auf die Zeller Eisbären getroffen. Der Nachfolger steht bereits fest: Die Red Bull Hockey Juniors werden den Pinzgauern am 30. Jänner jetzt gegenüberstehen.
„Heißes Salzburger Derby“
„Ein Outdoor-Spiel, das man sonst nur aus dem Fernsehen kennt, selbst zu erleben, ist für viele von uns ein Kindheitstraum“, sagte Tormann Luca Haitzmann. Er trifft dabei auf seinen Heimatverein. „Die Duelle waren in der Vergangenheit immer intensiv und ich bin mir sicher, dass uns auch diesmal ein heißes Salzburger Derby erwartet.“
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