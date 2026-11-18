Wallner: „Was sagen Sie eigentlich den Opfern?“

Besonders deutlich wurde der Landeschef beim Thema Opferschutz. Wer gegen eine Senkung der Strafmündigkeit auftrete, müsse sich auch die Frage gefallen lassen, welche Antworten man den Betroffenen gebe. „Ich würde mich ehrlich gesagt schämen, wenn ich vor die Opfer treten und sagen würde: Na ja, jetzt diskutieren wir mal, was wir tun können und hier gibt es eine Arbeitsgruppe und dort einen Entwurf.“