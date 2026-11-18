Es sei die geringste aller Sachen, dass man einige Ausbilderinnen und Techniker entsenden könne, sagte Frankreichs Außenminister Jean-Noël Barrot. „Es handelt sich keinesfalls um eine militärische Intervention“, betonte auch er. Die wenigen Französinnen und Franzosen vor Ort seien weit von der Front entfernt. Aus seiner Sicht habe es auch keinen Grund gegeben, das französische Parlament über das Vorgehen zu informieren. Das hatte zuvor unter anderem Cédric Perrin kritisiert, Vorsitzender der Kommission für Auswärtige Angelegenheiten und Verteidigung im französischen Senat. Er berief sich dabei auf die Verfassung.