Wie berichtet, sind französische Soldatinnen und Soldaten in der Ukraine, um Material zu warten und ukrainische Streitkräfte auszubilden. Der Kreml bezeichnete das als „direkte Kriegsbeteiligung“, was die französische Regierung zurückwies. Niemand habe eine Kampfabsicht, sagte die Ministerin im französischen Verteidigungsministerium, Alice Rufo.
Die Behauptung Russlands sei absurd. In der Ukraine gebe es eine Koordinierungsstelle, die eng mit der französischen Verteidigungsmission zusammenarbeite, sagte Rufo. Das ermögliche, punktuell gezielte Schulungen sowie Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten durchzuführen. Die Einsätze seien punktuell, die Zahl der eingesetzten Kräfte begrenzt, sagte die Ministerin weiter.
Es sei die geringste aller Sachen, dass man einige Ausbilderinnen und Techniker entsenden könne, sagte Frankreichs Außenminister Jean-Noël Barrot. „Es handelt sich keinesfalls um eine militärische Intervention“, betonte auch er. Die wenigen Französinnen und Franzosen vor Ort seien weit von der Front entfernt. Aus seiner Sicht habe es auch keinen Grund gegeben, das französische Parlament über das Vorgehen zu informieren. Das hatte zuvor unter anderem Cédric Perrin kritisiert, Vorsitzender der Kommission für Auswärtige Angelegenheiten und Verteidigung im französischen Senat. Er berief sich dabei auf die Verfassung.
Auch britische Soldaten vor Ort
Der Kreml hatte die westlichen Unterstützer der Ukraine zuvor mehrfach vor einer Entsendung von Streitkräften in das Kriegsland gewarnt. Diese würden als legitimes Ziel betrachtet. Die Französinnen und Franzosen sind laut Russlands Außenminister Sergej Lawrow bereits länger als ein halbes Jahr in der Ukraine. „Und nicht nur französische“, ergänzte er am Dienstag. Man habe die „entsprechenden Staaten“ bereits auf Informationskanälen gewarnt. Auch die Mithilfe bei der Zielauswahl oder bereitgestellte Satellitendaten seien für Russland bereits eine Beteiligung.
In einer abgehörten und später veröffentlichten Telefonkonferenz von deutschen Bundeswehroffizieren im Februar 2024 war bereits die Rede von der Präsenz britischer Soldatinnen und Soldaten vor Ort. Die britische Regierung erklärte damals, der Einsatz der von ihr gelieferten Marschflugkörper Storm Shadow und der Prozess der Zielauswahl seien Sache der Ukraine, nicht ihre.
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