Angeborener Herzfehler bleibt ein Lebensthema

Dank medizinischer Fortschritte erreichen heute mehr als 90 Prozent der jährlich rund 700 betroffenen Kinder das Erwachsenenalter. Doch auch später können Komplikationen wie Herzrhythmusstörungen oder Herzklappenprobleme auftreten, die weitere Eingriffe notwendig machen. Die medizinische Nachsorge sollte deshalb in spezialisierten Ambulanzen oder bei Kardiologen mit entsprechender Kompetenz erfolgen. Zentren gibt es in Wien und Linz.