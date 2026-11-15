Was Menschen in psychischen Krisen wirklich hilft

Laut Österreichischer Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik sind in Österreich rund 2,1 Millionen Menschen psychisch krank. Das entspricht ungefähr 23 Prozent der Bevölkerung – also fast jeder vierten Person. Weil psychische Gesundheit keine Privatsache ist, sondern unser gesamtes gesellschaftliches Miteinander betrifft, bietet „pro mente Burgenland“ nun Erste-Hilfe-Seminare für die Seele an.
Ob in der Familie, im Freundeskreis, am Arbeitsplatz oder im Vereinsleben: Psychische Krisen können jeden treffen. Häufig sind es Menschen im unmittelbaren Umfeld, die als Erste bemerken, dass etwas nicht stimmt. Doch was tun, wenn man spürt, dass es jemandem nicht gut geht? Wie spricht man das Thema an, ohne zu verletzen und zu überfordern? „Während es bei körperlichen Verletzungen selbstverständlich ist, Erste Hilfe zu leisten, herrscht bei psychischen Belastungen wie Angst, Überforderung und Depressionen häufig Unsicherheit. Da fehlen oft die richtigen Worte und das nötige Wissen“, sagt Eva Blagusz, Obfrau und Geschäftsführerin von „pro mente Burgenland“.
Oft entstünden dann gut gemeinte, aber wenig hilfreiche Ratschläge wie „Das wird schon wieder“, „Du musst positiv denken“ oder „Andere haben es auch nicht leicht.“ Solche Aussagen könnten dazu führen, dass sich Betroffene allein und noch unverstandener fühlen.
Kleine Geste können großen Unterschied machen
„Oft beginnt Unterstützung schon mit einer einfachen Frage wie ,Ich habe das Gefühl, dass dich gerade etwas beschäftigt. Möchtest du darüber sprechen?’ Entscheidend ist, dass man ohne Vorurteile zuhört, nicht sofort Lösungen präsentiert, nicht bewertet und nicht versucht, Gefühle kleinzureden“, erklärt Blagusz.
Um sicherer handeln zu können, bietet „pro mente“ unter dem Motto „Erste Hilfe für die Seele“ zertifizierte Seminare für Interessierte an. Die Idee dahinter: Je mehr Menschen wissen, wie psychische Erste Hilfe funktioniert, desto größer wird die Chance, dass Betroffene nicht übersehen werden und rechtzeitig Unterstützung erhalten. Das Seminar findet am 26. November und 3. Dezember in Eisenstadt statt. Dabei lernen die Teilnehmer Warnsignale wahrzunehmen, Gespräche respektvoll und einfühlsam zu führen, angemessen zu reagieren, Orientierung zu geben, eigene Grenzen besser einzuschätzen und Betroffene bei der Suche nach professioneller Unterstützung zu begleiten. Denn gerade, wenn es darauf ankommt, ist es hilfreich zu wissen, was man sagen und tun kann und was besser nicht.
Es braucht keine speziellen Fähigkeiten oder gar eine medizinische Ausbildung. Es braucht nur Aufmerksamkeit und den Mut, ersten Schritt zu machen.
pro mente-Chefin Eva Blagusz
Bild: pro mente Burgenland
Noch mehr Kurse
Das zwölfstündige Seminar wird kompakt an zwei Tagen abgehalten. ÖGK-Versicherte sind zum Sonderpreis von 65 Euro mit dabei. 2027 wird es zudem für Eltern und Pädagogen ein Seminar geben, das sich mit Krisen bei Jugendlichen befasst. Auch Workshops für Führungskräfte, die nicht nur Leistung, sondern auch den Menschen im Blick haben möchten, werden angeboten. Alle Seminartermine sind auf www.promente-bgld.at ersichtlich.
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