Was Menschen in psychischen Krisen wirklich hilft

Um sicherer handeln zu können, bietet „pro mente“ unter dem Motto „Erste Hilfe für die Seele“ zertifizierte Seminare für Interessierte an. Die Idee dahinter: Je mehr Menschen wissen, wie psychische Erste Hilfe funktioniert, desto größer wird die Chance, dass Betroffene nicht übersehen werden und rechtzeitig Unterstützung erhalten. Das Seminar findet am 26. November und 3. Dezember in Eisenstadt statt. Dabei lernen die Teilnehmer Warnsignale wahrzunehmen, Gespräche respektvoll und einfühlsam zu führen, angemessen zu reagieren, Orientierung zu geben, eigene Grenzen besser einzuschätzen und Betroffene bei der Suche nach professioneller Unterstützung zu begleiten. Denn gerade, wenn es darauf ankommt, ist es hilfreich zu wissen, was man sagen und tun kann und was besser nicht.