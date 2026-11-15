„Ukrainische Sch***“: Wirbel um Sabalenka-Sager

Aufregung um eine böse verbale Entgleisung von Tennis-Ass Aryna Sabalenka. Die Belarussin rastete während der WTA Finals in Indian Wels bei ihrer Niederlage gegen Elina Svitolina (3:6, 6:3, 1:6) aus – fluchte heftig. Laut Lippenlesern sagte sie dabei in Richtung ihrer Kontrahentin gerichtet: „Verdammte ukrainische Schlampe“. Nun hat sich Sabalenka mit einem Statement zu Wort gemeldet.
„Diese verdammten Ukrainer, verdammt noch mal! Oder war es diese verdammte ukrainische Schlampe, verdammt noch mal“, soll Sabalenka laut den Lippenlesern auf Russisch geflucht haben. Worte, die schnell ihren Weg in die sozialen Netzwerke fanden und dort für große Aufregung und Empörung sorgten.
Dass diese verbale Entgleisung gegenüber der Ukraine aus dem Mund einer Belarussin kamen, heizte die Causa zusätzlich an. Die Nummer 2 der Tennis-Weltrangliste reagierte deshalb nun auf ihren Ausraster und gab die Entgleisung zu.
„Nicht direkt gegen Elina gerichtet“
„Das war nicht direkt gegen Elina gerichtet. Ich war frustriert über eine kleine Gruppe von Zuschauern, die meine Fehler extrem gefeiert haben, und ich habe in dem Moment emotional reagiert“, schrieb Sabalenka auf Instagram.
Eine direkte Beleidigung ihrer Kontrahentin will die 28-Jährige also nicht ausgesprochen haben. In Richtung der Ukrainerin gerichtet, ergänzte sie vielmehr: „Ich hätte mit meiner Frustration anders umgehen sollen und ich entschuldige mich bei allen, die ich vor den Kopf gestoßen habe. Elina hat ein großartiges Match gespielt – und ich wünsche ihr für den weiteren Turnierverlauf alles Gute.“
Auch Svitolina reagiert
„Ich habe einen Ausschnitt davon gesehen, weil es natürlich in den sozialen Medien ist, aber ja, ich hoffe einfach, dass die Matches zwischen uns respektiert werden“, sagte Svitolina über das Video. Ihrer Rivalin wollte sie aber nichts unterstellen. „Manchmal gibt es in einigen Spielen nicht so schöne Kommentare mir gegenüber im Zusammenhang mit dem Krieg. So ist es in den sozialen Medien manchmal, dass Dinge ein wenig verdreht werden.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.