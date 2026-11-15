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Gibt nun Statement ab

„Ukrainische Sch***“: Wirbel um Sabalenka-Sager

Tennis
15.11.2026 10:05
Nach einer verbalen Entgleisung im Match gegen Elina Svitolina
Nach einer verbalen Entgleisung im Match gegen Elina Svitolina(Bild: AFP/MATTHEW STOCKMAN)
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Von krone Sport

Aufregung um eine böse verbale Entgleisung von Tennis-Ass Aryna Sabalenka. Die Belarussin rastete während der WTA Finals in Indian Wels bei ihrer Niederlage gegen Elina Svitolina (3:6, 6:3, 1:6) aus – fluchte heftig. Laut Lippenlesern sagte sie dabei in Richtung ihrer Kontrahentin gerichtet: „Verdammte ukrainische Schlampe“. Nun hat sich Sabalenka mit einem Statement zu Wort gemeldet. 

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„Diese verdammten Ukrainer, verdammt noch mal! Oder war es diese verdammte ukrainische Schlampe, verdammt noch mal“, soll Sabalenka laut den Lippenlesern auf Russisch geflucht haben. Worte, die schnell ihren Weg in die sozialen Netzwerke fanden und dort für große Aufregung und Empörung sorgten. 

Dass diese verbale Entgleisung gegenüber der Ukraine aus dem Mund einer Belarussin kamen, heizte die Causa zusätzlich an. Die Nummer 2 der Tennis-Weltrangliste reagierte deshalb nun auf ihren Ausraster und gab die Entgleisung zu. 

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„Nicht direkt gegen Elina gerichtet“
„Das war nicht direkt gegen Elina gerichtet. Ich war frustriert über eine kleine Gruppe von Zuschauern, die meine Fehler extrem gefeiert haben, und ich habe in dem Moment emotional reagiert“, schrieb Sabalenka auf Instagram. 

Das Statement der Belarussin auf Instagram.
Das Statement der Belarussin auf Instagram.(Bild: Screenshot/Instagram_arynasabalenka)

Eine direkte Beleidigung ihrer Kontrahentin will die 28-Jährige also nicht ausgesprochen haben. In Richtung der Ukrainerin gerichtet, ergänzte sie vielmehr: „Ich hätte mit meiner Frustration anders umgehen sollen und ich entschuldige mich bei allen, die ich vor den Kopf gestoßen habe. Elina hat ein großartiges Match gespielt – und ich wünsche ihr für den weiteren Turnierverlauf alles Gute.“

Auch Svitolina reagiert
„Ich habe einen Ausschnitt davon gesehen, weil es natürlich in den sozialen Medien ist, aber ja, ich hoffe einfach, dass die Matches zwischen uns respektiert werden“, sagte Svitolina über das Video. Ihrer Rivalin wollte sie aber nichts unterstellen. „Manchmal gibt es in einigen Spielen nicht so schöne Kommentare mir gegenüber im Zusammenhang mit dem Krieg. So ist es in den sozialen Medien manchmal, dass Dinge ein wenig verdreht werden.“

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