„Ukrainische Sch***“: Wirbel um Sabalenka-Sager

Auch Svitolina reagiert

„Ich habe einen Ausschnitt davon gesehen, weil es natürlich in den sozialen Medien ist, aber ja, ich hoffe einfach, dass die Matches zwischen uns respektiert werden“, sagte Svitolina über das Video. Ihrer Rivalin wollte sie aber nichts unterstellen. „Manchmal gibt es in einigen Spielen nicht so schöne Kommentare mir gegenüber im Zusammenhang mit dem Krieg. So ist es in den sozialen Medien manchmal, dass Dinge ein wenig verdreht werden.“