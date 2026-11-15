Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Richterin blockiert

Trump kommt mit Golfplatz-Plänen nicht weiter

Außenpolitik
15.11.2026 10:14
US-Präsident Donald Trump spielt leidenschaftlich gerne Golf.
US-Präsident Donald Trump spielt leidenschaftlich gerne Golf.(Bild: AFP/BRENDAN SMIALOWSKI)
Porträt von krone.at
Von krone.at

US-Präsident Donald Trump will den rund 100 Jahre alten Golfplatz im „East Potomac Park“ so umgestalten lassen, dass dort einige der wichtigsten Profi-Turniere der Welt stattfinden können. Doch er kommt nicht wie erhofft voran. Eine Bundesrichterin in Washington hat die Pläne vorerst gestoppt.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Richterin Ana Reyes ordnete an, dass das Areal auf einer Halbinsel im Fluss Potomac nicht wie vorgesehen ab sofort für 15 Monate geschlossen werden darf. Geklagt hatten eine Organisation für Denkmalschutz und zwei Golfer aus Washington. Die Anordnung gilt aber nur bis zum 28. November. Wie es danach weitergeht, ist noch unklar. Reyes sagte, dass sie keine Sicherheitsbedenken sehe. Die Klägerinnen und Kläger hatten argumentiert, dass eine Schließung des Parks das öffentliche Interesse verletze, da sich mehrere Freizeiteinrichtungen auf dem Areal befinden.

Kritikerinnen und Kritiker befürchten zudem sehr hohe Gebühren, um künftig auf dem neuen Platz spielen zu dürfen. Trump versprach, Einwohnerinnen und Einwohner von Washington müssten nur die Hälfte zahlen. Der Platz werde in etwas sehr Schönes verwandelt, das die Richterin beim Anblick mit Stolz erfüllen werde, sagte er. Die jetzige Anlage sei eine „Müllinsel“. Viele Bäume seien beschädigt und stellten eine Gefahr für die Besucherinnen und Besucher dar. Zudem gebe es Mängel bei der Bewässerung und der Platz sei anfällig für Überschwemmungen, sagte Trump weiter.

Lesen Sie auch:
Eine US-Bundesrichterin hat ein weiteres Vorhaben von Präsident Donald Trump durchkreuzt: Sie ...
Trump will renovieren
US-Richterin stoppt Baumfällungen auf Golfplatz
13.10.2026
Sport Tv Logo
Mehr Protz geht nicht
Trump mit Goldstatue und Luxus-Suite am Golfplatz
04.05.2026
„Geltungssucht“
Trump hat bereits nächstes Mega-Projekt im Visier
29.06.2026

Kritiker sprechen von Geltungssucht
Der 80-Jährige spielt selbst gerne Golf. Der Sport ist in den Vereinigten Staaten beliebt. Trump hat sich den Standort, der nur wenige Kilometer vom Weißen Haus entfernt ist, bei einem Rundgang persönlich angesehen und Pläne zeigen lassen. Im Oktober wurden bereits Hunderte Bäume gefällt, bis Bundesrichterin Reynes weitere Rodungen untersagte.

Kritikerinnen und Kritiker werfen dem US-Präsidenten Geltungssucht vor und verweisen auf weitere umstrittene Bauprojekte wie seinen prunkvollen Ballsaal im Weißen Haus und die geplante Errichtung eines riesigen Triumphbogens in Washington.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
15.11.2026 10:14
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Seine Pferde stürzten
Nach Fiaker-Drama: Kutscher klagt „Aufpasser“
Hammer rechnet ab:
„Die Ölkonzerne stopfen sich die Taschen voll!“
Dieses Foto veröffentlichte der Verteidigungsminister auf der Plattform X.
„Gut gemacht“
Soldat schreit Hegseth an, wird mit Orden belohnt
Crash in der Osttürkei
Vier Tote bei Absturz von Militärhelikopter
krone.tv fragt nach
Funktioniert Dreierkoalition? „So ein Schwachsinn“
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
„Kinderfänger“ war ein engagierter Ortspolitiker
145.127 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der „Entführungsversuch“ passierte am Schulweg, konkret an einer Bushaltestelle. (Symbolbild).
Außenpolitik
Ex-Vertrauter offenbart Putins „teuflischen Plan“
105.010 mal gelesen
Selbst für einen seiner früheren engsten Freunde ist Putin heute ein „Monster“.
Digital
Weltweite Microsoft-Störung: Das Problem war …
101.812 mal gelesen
Der Vorfall hatte weltweit Unternehmen und Verbraucher von Microsoft-Diensten abgeschnitten.
Außenpolitik
Selenskyj: USA boten Kiew NATO-Mitgliedschaft an
1018 mal kommentiert
Selenskyj mit Trumps Schwiegersohn Jared Kushner
Außenpolitik
Millionen-Schatz in Orbáns Umfeld gefunden
697 mal kommentiert
Orbán in Erklärungsnot ...
Außenpolitik
Kreml will NATO ins Jahr 1997 zurückdrängen
645 mal kommentiert
Kreml-Chef Wladimir Putin mit seinem außenpolitischen Berater Juri Uschakow während der ...
Mehr Außenpolitik
Richterin blockiert
Trump kommt mit Golfplatz-Plänen nicht weiter
Wirbel in Italien
KI-Bots kommentieren Postings von Politikern
Erstmals seit 1998
Demokrat (37) gewinnt Gouverneurswahl in Alaska
Brisanter Vorstoß
Länder wollen Anteile der „Pensionisten-Milliarde“
Krone Plus Logo
Filzmaier analysiert
Wenn die Politiker einmal etwas anstellen
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf