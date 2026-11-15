Trump kommt mit Golfplatz-Plänen nicht weiter

US-Präsident Donald Trump will den rund 100 Jahre alten Golfplatz im „East Potomac Park“ so umgestalten lassen, dass dort einige der wichtigsten Profi-Turniere der Welt stattfinden können. Doch er kommt nicht wie erhofft voran. Eine Bundesrichterin in Washington hat die Pläne vorerst gestoppt.
Richterin Ana Reyes ordnete an, dass das Areal auf einer Halbinsel im Fluss Potomac nicht wie vorgesehen ab sofort für 15 Monate geschlossen werden darf. Geklagt hatten eine Organisation für Denkmalschutz und zwei Golfer aus Washington. Die Anordnung gilt aber nur bis zum 28. November. Wie es danach weitergeht, ist noch unklar. Reyes sagte, dass sie keine Sicherheitsbedenken sehe. Die Klägerinnen und Kläger hatten argumentiert, dass eine Schließung des Parks das öffentliche Interesse verletze, da sich mehrere Freizeiteinrichtungen auf dem Areal befinden.
Kritikerinnen und Kritiker befürchten zudem sehr hohe Gebühren, um künftig auf dem neuen Platz spielen zu dürfen. Trump versprach, Einwohnerinnen und Einwohner von Washington müssten nur die Hälfte zahlen. Der Platz werde in etwas sehr Schönes verwandelt, das die Richterin beim Anblick mit Stolz erfüllen werde, sagte er. Die jetzige Anlage sei eine „Müllinsel“. Viele Bäume seien beschädigt und stellten eine Gefahr für die Besucherinnen und Besucher dar. Zudem gebe es Mängel bei der Bewässerung und der Platz sei anfällig für Überschwemmungen, sagte Trump weiter.
Kritiker sprechen von Geltungssucht
Der 80-Jährige spielt selbst gerne Golf. Der Sport ist in den Vereinigten Staaten beliebt. Trump hat sich den Standort, der nur wenige Kilometer vom Weißen Haus entfernt ist, bei einem Rundgang persönlich angesehen und Pläne zeigen lassen. Im Oktober wurden bereits Hunderte Bäume gefällt, bis Bundesrichterin Reynes weitere Rodungen untersagte.
Kritikerinnen und Kritiker werfen dem US-Präsidenten Geltungssucht vor und verweisen auf weitere umstrittene Bauprojekte wie seinen prunkvollen Ballsaal im Weißen Haus und die geplante Errichtung eines riesigen Triumphbogens in Washington.
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