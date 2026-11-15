Trump kommt mit Golfplatz-Plänen nicht weiter

Kritikerinnen und Kritiker befürchten zudem sehr hohe Gebühren, um künftig auf dem neuen Platz spielen zu dürfen. Trump versprach, Einwohnerinnen und Einwohner von Washington müssten nur die Hälfte zahlen. Der Platz werde in etwas sehr Schönes verwandelt, das die Richterin beim Anblick mit Stolz erfüllen werde, sagte er. Die jetzige Anlage sei eine „Müllinsel“. Viele Bäume seien beschädigt und stellten eine Gefahr für die Besucherinnen und Besucher dar. Zudem gebe es Mängel bei der Bewässerung und der Platz sei anfällig für Überschwemmungen, sagte Trump weiter.