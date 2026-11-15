Dieses Turnier gibt den ärmsten Steirern Kraft

Der Lions Club Graz, der erste Lions Club in Österreich, veranstaltet am 27. Dezember 2026 im Raiffeisen Sportpark Graz ein Hallenfußballturnier der Legenden (Einlass ab 14 Uhr, Beginn 15 Uhr).

Dem Lions Club Graz ist das Thema Inklusion sehr wichtig und daher wird es ein Grazer Derby der beiden Special-Teams geben. Dazu wird es ein Legenden-derby der Frauen geben.

Hier finden Sie alle Infos zum Turnier.

Hier geht‘s zu den Tickets (ab 20,50 Euro).