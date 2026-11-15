Dieses Turnier gibt den ärmsten Steirern Kraft

Am 27. Dezember steigt im Grazer Raiffeisen Sportpark zum mittlerweile siebenten Mal das Benefiz-Hallenturnier der Fußball-Legenden, organisiert vom Lions Club Graz. Beim Turnier steht wieder der gute Zweck im Vordergrund, etliche Partner engagieren sich, um gemeinsam zu helfen.
Sturm, GAK, Rapid, Austria, Admira, Team Kroatien, die Bayern und Kaiserslautern rücken mit Legenden und Kultkickern aus mehreren Jahrzehnten an. Der gute Zweck steht im Vordergrund, durch die Einnahmen beim Turnier werden karitative Projekte wie „Krone hilft“ oder „Licht ins Dunkel“ sowie Einzelschicksale in der Region unterstützt.
Der Lions Club Graz, der erste Lions Club in Österreich, veranstaltet am 27. Dezember 2026 im Raiffeisen Sportpark Graz ein Hallenfußballturnier der Legenden (Einlass ab 14 Uhr, Beginn 15 Uhr).
Dem Lions Club Graz ist das Thema Inklusion sehr wichtig und daher wird es ein Grazer Derby der beiden Special-Teams geben. Dazu wird es ein Legenden-derby der Frauen geben.
Hier finden Sie alle Infos zum Turnier.
Hier geht‘s zu den Tickets (ab 20,50 Euro).
Fans sollten rasch zugreifen, einzelne Sektoren sind schon ausverkauft, Karten gibt es via Ö-Ticket. Beim Turnier wird es wieder eine Sonderauflage von Schals und Signierbällen geben, zudem ist im Dezember eine Auktion der Sport-Spitzenklasse mit exklusiven Goodies geplant, die man so normal nicht kaufen kann.
„Begeisterung nützen, anderen zu helfen“
Auch 2026 ist „Steirerkraft“ wieder Partner des Benefiz-Hallenfußballturniers. Das Engagement besteht schon seit Jahren und Geschäftsführer Andreas Cretnik liegt es persönlich sehr am Herzen. Wenn Fußballlegenden aus den verschiedensten Vereinen aufeinandertreffen, geht es ihm nicht um Sieg oder Niederlage. Wichtig ist ihm, dass alle gemeinsam etwas für den guten Zweck bewegen. Cretnik: „Das Legendenturnier beweist jedes Jahr, wie viel entstehen kann, wenn Menschen ihre Begeisterung dafür nutzen, anderen zu helfen. Wir von Steirerkraft sind stolz darauf, dieses Projekt begleiten zu dürfen.“
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