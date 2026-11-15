Truppe verwundert: Aicher? „Sieht so aus, als …“

Mit dem Start in die neue Slalom-Saison kann Katharina Truppe durchaus zufrieden sein – doch in Abwesenheit von Superstar Mikaela Shiffrin scheint in Emma Aicher eine neue Dominatorin heranzuwachsen. Die Deutsche fasziniert mit ihrer Art und ihrem Fahrstil auch die ÖSV-Athletinnen.
Aicher und die für Albanien startende Lara Colturi setzten sich nach je einem zweiten und dritten Platz an die Spitze des Gesamtweltcups. Besonders Aicher sorgt wegen ihrer emotionslosen Art, aber vor allem einer ebensolchen Fahrweise für Erstaunen.
„Ich finde ihren Fahrstil bewundernswert“, stellte Truppe fest. „Da siehst du so wenig Bewegung. Sie hat so ein Gespür für die Skier und den Schnee. Es sieht so aus, als würde es sie nicht interessieren.“ Auch Teamkollegin Katharina Huber findet die 23-Jährige faszinierend: „Es schaut einfach aus und ist einfach sauschnell.“
„War selten dämlich“
Die Deutsche hat den Slalom-Auftakt in Levi dominiert. Doch auch ÖSV-Dame Truppe hat ihre Konstanz auf hohem Niveau in alpinen Weltcup-Slaloms offenbar in die neue Saison mitgenommen. Im vergangenen Winter war sie in zehn Torläufen neunmal in die Top sieben gekommen, davon siebenmal in die Top fünf. Den einen Podestplatz erreichte sie zwei Tage vor ihrem 30er als Dritte von Flachau. Die Stockerl-Bilanz 2025/26 hat die Kärntnerin nun schon beim Auftakt in Levi eingestellt. Extra-Motivation sollte ihr geben, dass es eben dort passiert ist.
Nach Platz 16 im Vorjahr hatte sie fast schon vergessen gehabt, dass sie 2019 im Lappland schon einmal Dritte gewesen war. „Es ist immer noch kein leichter Hang für mich“, bezog sie sich vor allem auf das Flachstück. „Der ist aber witzigerweise diesmal ganz gut gegangen, außer der Fehler im ersten. Der war selten dämlich.“ Hätte sie den weggelassen, wäre es zum von ihr prognostizierten engen Rennen um den Sieg gekommen – zwischen ihr und Emma Aicher. So aber lag die Deutsche doch komfortabel 43 Hundertstel vor Lara Colturi und exakt 0,5 Sekunden vor Truppe.
Rolle als ÖSV-Nr. 1 angenommen
Truppe geht nun als eine der Jägerinnen ins nächste Rennen. „Meine Erwartungshaltung ist einfach so, dass ich so Skifahren will, dass ich bei so vielen Rennen, wie es geht, ums Podium mitfahren kann.“ Sie sei jedenfalls in die aktuelle Rolle der ÖSV-Nummer eins im Slalom gut reingewachsen. „Es ist sicher anders, wenn jetzt die Nummer 1 (Katharina Liensberger, Anm.) plötzlich wegfällt und auf einmal mehr Leute auf dich schauen. Aber es hat auch positive Auswirkungen gehabt. Es hat dann einfach alles zusammengepasst, von den Skiern und der Performance her.“
Und auch aktuell beruhigt es Truppe, gut in Form zu sein. „Der Grundspeed ist wirklich da. Es passt die ganze Einstellung, ich bin glücklich und beruhigt.“ In Abwesenheit von Liensberger und Katharina Gallhuber habe sie sich ob ihrer Bilanz im vergangenen Winter zunächst etwas unter Druck gesetzt gefühlt, die Nervosität bekam sie aber in den Griff. „Ich habe probiert, sauber zu fahren und den Ski laufen zu lassen. Ich habe gemerkt im Steilen, wo es ein bisschen eisiger ist, dass der Ski gut hält.“ Am nächsten Samstag hat Truppe die Chance, in Hochgurgl nachzulegen.
Dort haben die ÖSV-Technikerinnen schon trainiert, wie Katharina Huber betonte: „Das ist sicher kein Nachteil.“ Die Olympiasiegerin in der Team-Kombination machte das ÖSV-Abschneiden beim Technik-Auftakt in den WM-Winter auch mannschaftlich zu einem recht erfolgreichen. Punkte holten auch die Sölden-Neunte Franziska Gritsch als 25. und Valentina Rings-Wanner als 23. – für die 21-jährige Tirolerin sind es die ersten. „Mit Vali bin ich wirklich zufrieden“, sagte ÖSV-Frauen-Cheftrainer Johannes Zöchling. „Das ist ein gutes Zeichen für die anderen Jungen.“
Zöchling: „Zweifler siegen nicht, Sieger zweifeln nicht“
Truppe traut der Coach im Saisonverlauf durchaus noch mehr zu. „Sie hat im ersten Durchgang gesehen, dass sie schnell ist.“ Trotz des eingestreuten Fehlers sei sie cool geblieben. „Kathi weiß, dass sie das im ersten Lauf liegengelassen hat. Es ist der Anspruch, dass sie eine von den Schnellsten ist.“ Für ihn sei es bei jeder Läuferin grundsätzlich wichtig, nicht an den eigenen Fähigkeiten zu zweifeln. „Zweifler siegen nicht, Sieger zweifeln nicht.“
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