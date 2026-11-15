Truppe verwundert: Aicher? „Sieht so aus, als …“

Nach Platz 16 im Vorjahr hatte sie fast schon vergessen gehabt, dass sie 2019 im Lappland schon einmal Dritte gewesen war. „Es ist immer noch kein leichter Hang für mich“, bezog sie sich vor allem auf das Flachstück. „Der ist aber witzigerweise diesmal ganz gut gegangen, außer der Fehler im ersten. Der war selten dämlich.“ Hätte sie den weggelassen, wäre es zum von ihr prognostizierten engen Rennen um den Sieg gekommen – zwischen ihr und Emma Aicher. So aber lag die Deutsche doch komfortabel 43 Hundertstel vor Lara Colturi und exakt 0,5 Sekunden vor Truppe.