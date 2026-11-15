„Die letzten drei Monate waren ein Fiebertraum“

Drei Monate, zehn Länder, abertausende Paddelschläge – so die Bilanz des etwas verrückten Abenteuers des jungen Manns aus dem Vorarlberger Oberland. Warum verrückt? Nicht nur, dass sich Simon Wolf mutterseelenallein 2650 Kilometer der Donau entlang bis ans Schwarze Meer durchkämpfte, auch die Vorgeschichte ist ein wenig „crazy“: Die Idee für die verwegene Kajaktour kam ihm nämlich erst zwei Wochen vor der Abreise. Und bis dahin hatte der Bludescher keinerlei Erfahrung im Umgang mit einem Kajak gesammelt.