Nach 30 Jahren endlich ein neues Löschfahrzeug

Aktuell hat die Feuerwehr Gräbern ein Löschfahrzeug der Marke Mercedes. Es ist mittlerweile schon etwas in die Jahre gekommen. Immerhin wurde es 1996 gebaut. Das neue Fahrzeug soll den Wagen ersetzen. Doch bis dahin dauert es noch ein Weilchen. (Bild: FF Gräbern)