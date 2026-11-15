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Explosiver Fund

Pulverfass in Wohnhaus: Eine Tonne Böller entdeckt

Wien
15.11.2026 09:30
Porträt von Philipp Stewart
Von Philipp Stewart

Mehr als 800 Kilogramm Feuerwerkskörper über der erlaubten Menge, teils verbotene Ware, dazu mangelhafte Brandschutztüren: In einem Wiener Geschäft schlummerte ein Pulverfass. Die Behörden zogen die Notbremse und beschlagnahmten die Ladung bis tief in die Nacht.

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Ein großes Wohnhaus im sechsten Bezirk. Darin ein Geschäft samt Lagerräumen. Und dort: knapp 1000 Kilogramm Pyrotechnik.

Feuerwerksbatterien, Knallkörper und allerlei weitere explosive Artikel hatten sich angesammelt. Ein Teil davon war schlicht illegal, nämlich Ware der Kategorie F4. Das sind professionelle Feuerwerkskörper mit großem Gefahrenpotenzial, die nur Profis mit behördlicher Bewilligung und Pyrotechnikausweis besitzen und zünden dürfen.

Hohes Sicherheitsrisiko
„Derartige Mengen stellen ein massives Sicherheitsrisiko für Bewohner, Kunden sowie Angestellte dar“, warnt Walter Hillerer, Leiter der städtischen Gruppe Sofortmaßnahmen. Und weiter: „Der Fund von über 800 Kilogramm Feuerwerkskörpern in einem Wohnhaus zeigt eindrücklich, wie wichtig unsere gemeinsamen Kontrollen sind.“

Mehr als 800 Kilo der gefundenen Ware waren verboten.
Mehr als 800 Kilo der gefundenen Ware waren verboten.(Bild: Gruppe Sofotmaßnahmen)

Gemeinsam bedeutete hier: ein Großaufgebot. Neben Hillerers Truppe waren die Wiener Polizei, die Feuerpolizei (Magistratsabteilung 36), das Marktamt (Magistratsabteilung 59) und das zuständige Magistratische Bezirksamt vor Ort.

Ein Mitarbeiter der Gruppe Sofortmaßnahmen begutachtet die Ware. Darunter fanden sich auch ...
Ein Mitarbeiter der Gruppe Sofortmaßnahmen begutachtet die Ware. Darunter fanden sich auch illegale Artikel der Kategorie F4.(Bild: Gruppe Sofotmaßnahmen)

Was sie vorfanden, ließ keinen Spielraum. Die Lagerung derart großer Mengen in einem Wohnhaus bringt laut den Behörden erhebliche Gefahren mit sich. Also wurde bis in die Nachtstunden gezählt, erfasst und beschlagnahmt. Die Wiener Feuerwehr schaffte die illegale Fracht schließlich gesichert aus dem Haus.

Auch zwei Türen hielten der Prüfung nicht stand
Doch nicht nur die Mengen waren ein Problem. Zwei Brandschutztüren in der Betriebsanlage, die zu Räumen mit pyrotechnischen Artikeln führten, entsprachen nicht den gesetzlichen Anforderungen.

Der Betreiber zeigte sich während der Amtshandlung einsichtig und kooperierte mit den Behörden. Ungeschoren kommt er trotzdem nicht davon: Das Magistratische Bezirksamt leitet ein Verfahren gegen ihn ein. Zudem hagelt es zahlreiche Anzeigen nach dem Pyrotechnikgesetz.

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Stadt setzt auch heuer auf scharfe Kontrollen
Der Einsatz in Mariahilf ist Teil einer gezielten Aktion gegen illegale Pyrotechnik. „Deshalb setzen wir auch heuer einen klaren Schwerpunkt auf die Kontrolle von Pyrotechnik“, betont Hillerer. Sein unmissverständlicher Nachsatz: „Bei illegaler Pyrotechnik gibt es für uns null Toleranz.“

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