Pulverfass in Wohnhaus: Eine Tonne Böller entdeckt

Was sie vorfanden, ließ keinen Spielraum. Die Lagerung derart großer Mengen in einem Wohnhaus bringt laut den Behörden erhebliche Gefahren mit sich. Also wurde bis in die Nachtstunden gezählt, erfasst und beschlagnahmt. Die Wiener Feuerwehr schaffte die illegale Fracht schließlich gesichert aus dem Haus.