Lost Places: Gänsehaut pur in der Grazer Uniklinik

Mit der Betriebsfeuerwehr auf Tour

Auch in der Grazer Uniklinik, mit all ihrer Technik und hochmodernen Geräten, gibt es hinter Mauern oder auf versperrten Dachböden noch solche Plätze. Ein Team der Betriebsfeuerwehr, das natürlich aus Sicherheitsgründen jeden Zentimeter des Geländes kennen muss, hat sich auf die Spuren verlassener Örtlichkeiten innerhalb der „kleinen Stadt“ gemacht – und das im Zuge dessen auch entstandene Video wurde zum Hit auf TikTok. Wir haben uns an die Fersen der Florianis Stefan Pöschl und Andreas Gypser geheftet – und durften einige dieser speziellen Plätze auf uns wirken lassen.