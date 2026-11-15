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Eine vergessene Welt

Lost Places: Gänsehaut pur in der Grazer Uniklinik

Steiermark
15.11.2026 09:00
Nachts möchte man hier nicht unbedingt unterwegs sein, in diesem verlassenen Tunnel unter der ...
Nachts möchte man hier nicht unbedingt unterwegs sein, in diesem verlassenen Tunnel unter der Frauenklinik(Bild: Jürgen Fuchs)
Porträt von Christa Blümel
Von Christa Blümel

Lost places, also Orte, die verlassen oder vergessen wurden, üben eine spezielle Faszination auf viele aus. Und selbst die hochmoderne Grazer Uniklinik hat solche Gänsehaut-Plätze.

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Lost places können schon eine ganz besondere Faszination ausüben. Sie mahnen das Vergängliche ein, lassen gleichzeitig die Zeit still stehen, manchmal überzieht’s den Betrachter mit einer leichten Gänsehaut. Eine alte, morsche Tür, die man sich kaum aufzumachen traut, weil man nicht weiß, was sich dahinter verbergen – oder einen vielleicht anspringen könnte. Die Unverfälschtheit eines antiquierten Platzes. Pure Geschichte ohne scheinwerferbeleuchtete Aufarbeitung in einem Museum, oft verbunden mit dem Geruch von moderndem Holz, nassen Mauern.

Mit der Betriebsfeuerwehr auf Tour
Auch in der Grazer Uniklinik, mit all ihrer Technik und hochmodernen Geräten, gibt es hinter Mauern oder auf versperrten Dachböden noch solche Plätze. Ein Team der Betriebsfeuerwehr, das natürlich aus Sicherheitsgründen jeden Zentimeter des Geländes kennen muss, hat sich auf die Spuren verlassener Örtlichkeiten innerhalb der „kleinen Stadt“ gemacht – und das im Zuge dessen auch entstandene Video wurde zum Hit auf TikTok. Wir haben uns an die Fersen der Florianis Stefan Pöschl und Andreas Gypser geheftet – und durften einige dieser speziellen Plätze auf uns wirken lassen.

Stefan Pöschl und Andreas Gypser (re.) kennen berufsbedingt alle Plätze.
Stefan Pöschl und Andreas Gypser (re.) kennen berufsbedingt alle Plätze.(Bild: Jürgen Fuchs)

Eine sanfte Gänsehaut überkommt uns da schon in der Psychiatrie – die einst für Lungenheilkunde und wegen möglicher Ansteckungsgefahr fernab der anderen Gebäude am Wald gebaut wurde. Vorne sieht man die (jetzt) verglasten Gewölbe, wo früher Lungenpatienten quasi im Freien auch im Winter an der frischen Luft lagen. Richtig mystisch wird es aber im vierten Stock, am verlassenen Dachboden.

Es herrscht eine ganz eigene Energie
Eine Leiter lehnt da noch an den hohen Fenstern, als wäre jemand hinauf gestiegen, aber nie mehr runter. Ganz ruhig ist es hier. Eine ganz eigene Energie. Tatsächlich ist hier eine kleine Tür, die selbst den kundigen Feuerwehrleuten noch nie aufgefallen ist. Sollen wir sie aufmachen? Mit einem genüsslichen Schauern tun wir es -zum Glück ist dahinter nur ein unspektakulärer Schacht, der irgendwie mit dem Lift zusammenhängt.

Eine Toilette, irgendwo versteckt im Gewölbe, seit Jahren unbenutzt.
Eine Toilette, irgendwo versteckt im Gewölbe, seit Jahren unbenutzt.(Bild: Kurt Remling)
Trübe Aussichten.
Trübe Aussichten.(Bild: Jürgen Fuchs)
Mystische Szenen im Haus der Psychiatrie: Seit wann die Leiter am Dachboden lehnt, weiß niemand.
Mystische Szenen im Haus der Psychiatrie: Seit wann die Leiter am Dachboden lehnt, weiß niemand.(Bild: Jürgen Fuchs)
Gespenstisch: Im alten Zentralröntgeninstitut strahlt noch blaues Licht vom Bildschirm.
Gespenstisch: Im alten Zentralröntgeninstitut strahlt noch blaues Licht vom Bildschirm.(Bild: Jürgen Fuchs)

Weiter geht es in, beziehungsweise unter die Frauenklinik. Hier zeugt ein unterirdischer Tunnel, der in den Erbauerjahren der Klinik entstanden ist, von einstigen Zeiten; roh geziegelt und recht schmal führt er von einem Gebäude ins andere; benutzt wird er heute nicht mehr, und ganz ehrlich, vor allem nachts will man das auch nicht.

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Menschenleere Gänge
Erst kürzlich ausgeräumt wurde das frühere Zentralröntgen – und schon reiht sich gespenstisch ein Lost Place an den anderen. Die Stühle stehen noch an der Wand, als wären wartende Patienten gerade davon aufgestanden. Gänge, in denen es vor nicht allzu langer Zeit noch wuselte, sind menschenleer. Wie in einem Film, in dem plötzlich alle Menschen verschwunden sind und nur die Kulisse übrig bleibt. Leere Behälter für radioaktiven Abfall stehen herum, „strahlt hier eh nichts mehr?“, fragt jemand. Nein, versichert der Feuerwehrmann; sein Messgerät hat er für alle Fälle mit.

Eine Toilette – vor Jahrzehnten verlassen. Ein Stiegenaufgang, der einfach ins Nichts führt. Ein sehr ungewöhnlicher Blick auf die Uniklinik. Einer mit Gruselfaktor. Einiges davon wird gelassen, so wie es ist. Stumme Zeitzeugen.

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