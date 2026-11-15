117 Teilnehmer
Deutsche gewinnt „Mensch ärgere Dich nicht“-WM
Mandy Kunze (50) aus dem ostdeutschen Bundesland Sachsen hat die Weltmeisterschaft in „Mensch ärgere Dich nicht“ gewonnen. Sie setzte sich gegen 117 Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch. „Nach circa 30 Minuten hatte sie das Ziel für sich entschieden“, sagte Organisator Udo Schmitz.
Als Kunze ihre vierte und letzte Figur ins Ziel gebracht hätte, hätten die drei Mitspieler jeweils erst eine oder zwei Figuren im Ziel gehabt, führte er aus. Die Weltmeisterschaft fand in einem Hotel in Berlin statt. Auf Platz zwei landete die 84 Jahre alte Dagmar Marten aus Berlin, den dritten Platz holte sich die 23-jährige Greta Komnig aus Neubrandenburg. Die Gewinnerin, die bereits vor zwei Jahren den ersten Platz holte, erhielt einen Reisegutschein im Wert von 250 Euro sowie einen Pokal. Die Plätze zwei bis vier bekamen Spielgutscheine.
Laut Schmitz nahmen 178 Spielerinnen und Spieler an der Weltmeisterschaft teil. Die meisten kommen aus Deutschland, einige aber auch aus den Niederlanden, der Schweiz und Österreich. Die jüngste Teilnehmerin sei sieben Jahre alt gewesen, die älteste fast 90, hieß es.
Brettspiel vor mehr als 100 Jahren erfunden
Alle traten zunächst in vier aufeinanderfolgenden Runden gegeneinander an, mit jeweils vier Personen an einem Brett. In jeder Runde sammelten die Spielerinnen und Spieler Punkte. Die vier Personen mit den meisten Punkten kamen dann ins Finale. Zunächst sei die Stimmung ausgelassen gewesen, im Finale sei dann Ruhe und Konzentration aufgekommen, sagte Schmitz.
„Mensch ärgere Dich nicht“ wurde vor mehr als 100 Jahren von Josef Friedrich Schmidt erfunden und wird seit 1914 produziert. Die Weltmeisterschaft fand zum dritten Mal statt.
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