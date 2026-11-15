Deutsche gewinnt „Mensch ärgere Dich nicht“-WM

Als Kunze ihre vierte und letzte Figur ins Ziel gebracht hätte, hätten die drei Mitspieler jeweils erst eine oder zwei Figuren im Ziel gehabt, führte er aus. Die Weltmeisterschaft fand in einem Hotel in Berlin statt. Auf Platz zwei landete die 84 Jahre alte Dagmar Marten aus Berlin, den dritten Platz holte sich die 23-jährige Greta Komnig aus Neubrandenburg. Die Gewinnerin, die bereits vor zwei Jahren den ersten Platz holte, erhielt einen Reisegutschein im Wert von 250 Euro sowie einen Pokal. Die Plätze zwei bis vier bekamen Spielgutscheine.