ORF-Experte Sykora muss Kamerafahrt absagen

Als Experte im Einsatz

Der ehemalige Ski-Rennläufer nickt daraufhin zustimmend und ergänzt: „Ich habe ein bisschen Bauchweh und Fieber. Deshalb kann ich diesen Lauf nicht in Angriff nehmen. Es geht sich von der Kraft her nicht aus.“ Die gewohnte Kamerafahrt fällt demnach am Sonntag aus.