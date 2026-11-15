ORF-Experte Sykora muss Kamerafahrt absagen

Thomas Sykora geht in Levi am Sonntag nicht an den Start, wie er im ORF kurz vor dem Slalom-Auftakt verkündet. Damit müssen die Ski-Fans auf die traditionelle Kamerafahrt vor Rennbeginn verzichten. Dahinter stecken gesundheitliche Gründe.
„Normalerweise wärst du jetzt ja auf der Piste unterwegs und würdest dich von dort aus melden. Aber du bist leider nicht ganz fit heute“, erklärt ORF-Moderatorin Karina Toth in Richtung Sykora gewandt.
Als Experte im Einsatz
Der ehemalige Ski-Rennläufer nickt daraufhin zustimmend und ergänzt: „Ich habe ein bisschen Bauchweh und Fieber. Deshalb kann ich diesen Lauf nicht in Angriff nehmen. Es geht sich von der Kraft her nicht aus.“ Die gewohnte Kamerafahrt fällt demnach am Sonntag aus.
Immerhin ist Sykora an der Seite von Thomas König aber als TV-Experte im Einsatz und analysiert die Fahrt der Slalom-Elite vom Studio aus.
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