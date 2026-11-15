LIVE ab 10 Uhr: Auftakt für Slalom-Herren in Levi!

McGrath als Titelverteidiger

Als Titelverteidiger im Slalom-Weltcup reist Atle Lie McGrath an. Der Norweger setzte sich im vergangenen Winter vor Clement Noel und Lucas Pinheiro Braathen durch. „Niemand nimmt mir die Kugel, ich kann frei drauflosfahren und entdecken, was Skifahren noch so offen hält“, sagte McGrath. Sein Freund Pinheiro Braathen gewann das erste Saisonrennen mit dem Riesentorlauf in Sölden. Er triumphierte auch im Vorjahr in Levi.