LIVE ab 10 Uhr: Auftakt für Slalom-Herren in Levi!

Erster Slalom für die Herren in der Weltcup-Saison 2026/27: Wer gewinnt das Rennen im finnischen Levi und was schaffen die Österreicher? Wir berichten live (siehe unten).
Hier der LIVETICKER:
Hier der Zwischenstand:
Die Winteridylle, die vom Levi-Weltcup sonst in die Stuben der Ski-Fans flimmert, gibt es am Wochenende nur eingeschränkt. Der Slalom-Start der Männer am Sonntag kann dank Depotschnee aber wie geplant über die Bühne gehen.
McGrath als Titelverteidiger
Als Titelverteidiger im Slalom-Weltcup reist Atle Lie McGrath an. Der Norweger setzte sich im vergangenen Winter vor Clement Noel und Lucas Pinheiro Braathen durch. „Niemand nimmt mir die Kugel, ich kann frei drauflosfahren und entdecken, was Skifahren noch so offen hält“, sagte McGrath. Sein Freund Pinheiro Braathen gewann das erste Saisonrennen mit dem Riesentorlauf in Sölden. Er triumphierte auch im Vorjahr in Levi.
Die Österreicher mussten sich 2025 mit den Plätzen neun bis elf für Michael Matt, Fabio Gstrein und Manuel Feller begnügen. Matt und Gstrein gelten auch dieses Mal als aussichtsreichste Anwärter. Feller verzichtet auf Levi. Der Tiroler hat nach einem neuerlichen Bandscheibenvorfall im Sommer noch Trainingsrückstand, er plant sein Renncomeback am darauffolgenden Sonntag beim Heimweltcup in Gurgl.
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