Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ski-Weltcup-TICKER

LIVE ab 10 Uhr: Auftakt für Slalom-Herren in Levi!

Ski Alpin
15.11.2026 04:49
Was ist heute für Fabio Gstrein und Co. drinnen?
Was ist heute für Fabio Gstrein und Co. drinnen?(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Erster Slalom für die Herren in der Weltcup-Saison 2026/27: Wer gewinnt das Rennen im finnischen Levi und was schaffen die Österreicher? Wir berichten live (siehe unten).

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Hier der LIVETICKER:

Hier der Zwischenstand:

Die Winteridylle, die vom Levi-Weltcup sonst in die Stuben der Ski-Fans flimmert, gibt es am Wochenende nur eingeschränkt. Der Slalom-Start der Männer am Sonntag kann dank Depotschnee aber wie geplant über die Bühne gehen.

Lesen Sie auch:
Eduard Hallberg will das Ski-Feuer in Finnland entzünden – wie einst der große Kalle Palander. 
sportkrone-Interview
Ski-Legende als Maßstab? „Fühle mich schon geehrt“
24.10.2026
Sportkrone Inside Ski
Podcast-Premiere! Slalom-Asse sind bereit für Levi
13.11.2026
Im finnischen Levi
Kärntner ÖSV-Athleten im Duell um den Heim-Weltcup
13.11.2026

McGrath als Titelverteidiger
Als Titelverteidiger im Slalom-Weltcup reist Atle Lie McGrath an. Der Norweger setzte sich im vergangenen Winter vor Clement Noel und Lucas Pinheiro Braathen durch. „Niemand nimmt mir die Kugel, ich kann frei drauflosfahren und entdecken, was Skifahren noch so offen hält“, sagte McGrath. Sein Freund Pinheiro Braathen gewann das erste Saisonrennen mit dem Riesentorlauf in Sölden. Er triumphierte auch im Vorjahr in Levi.

Die Österreicher mussten sich 2025 mit den Plätzen neun bis elf für Michael Matt, Fabio Gstrein und Manuel Feller begnügen. Matt und Gstrein gelten auch dieses Mal als aussichtsreichste Anwärter. Feller verzichtet auf Levi. Der Tiroler hat nach einem neuerlichen Bandscheibenvorfall im Sommer noch Trainingsrückstand, er plant sein Renncomeback am darauffolgenden Sonntag beim Heimweltcup in Gurgl.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ski Alpin
15.11.2026 04:49
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Digital
Weltweite Microsoft-Störung: Das Problem war …
100.969 mal gelesen
Der Vorfall hatte weltweit Unternehmen und Verbraucher von Microsoft-Diensten abgeschnitten.
Oberösterreich
Seit Tod von Vater ist Tochter (20) arbeitsunfähig
58.104 mal gelesen
Das rote Auto des Verstorbenen wurde über die Leitplanke geschleudert.
Wirtschaft
VW bietet Viertelmillion, damit Mitarbeiter gehen!
52.132 mal gelesen
Volkswagen baut Personal ab und greift dafür tief in die Tasche.
Außenpolitik
Selenskyj: USA boten Kiew NATO-Mitgliedschaft an
1017 mal kommentiert
Selenskyj mit Trumps Schwiegersohn Jared Kushner
Außenpolitik
Millionen-Schatz in Orbáns Umfeld gefunden
696 mal kommentiert
Orbán in Erklärungsnot ...
Außenpolitik
Kreml will NATO ins Jahr 1997 zurückdrängen
599 mal kommentiert
Kreml-Chef Wladimir Putin mit seinem außenpolitischen Berater Juri Uschakow während der ...
Mehr Ski Alpin
Ski-Weltcup-TICKER
LIVE ab 10 Uhr: Auftakt für Slalom-Herren in Levi!
Sport Tv Logo
Am Gletscher mit Veith
„Auch die Golden Girls waren Vorreiterinnen“
Saison bereits zu Ende
Schlimme Diagnose: Ski-Pechvogel schwer verletzt!
Erstmals Weltcuppunkte
„Bin megahappy!“ Tirolerin legt Talentprobe ab
„Hat 7 Jahre gedauert“
Ärger nach erstem Lauf – aber ÖSV-Ass dreht auf!

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf